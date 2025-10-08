ОВО НЕМОЈТЕ ПОКУШАВАТИ Жена прогутала осам жаба због болова у леђима ХИТНО ЈЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНА
ПЕКИНГ: Кинескиња стара 82 године, хоспитализована је након што је прогутала осам живих жаба у покушају да ублажи болове у доњем делу леђа.
Старица, позната само по презимену Џанг, изјавила је да се водила народним веровањем према којем конзумација живих жаба може помоћи у лечењу болова изазваних хернијом диска, пренео је данас британски Телеграф.
Како се наводи, у септембру је замолила чланове породице да јој помогну у хватању жаба, не откривши им притом свој стварни план.
Жабе, које су све биле мање од људског длана, појела је у два наврата, три првог дана, а преосталих пет следећег.
Недуго затим почела је да осећа болове у стомаку и хитно је пребачена у болницу у Хангџоуу, у источној Кини, где је лекарима признала шта је урадила.
"Моја мајка је појела осам живих жаба. Сада је бол толико јак да не може да хода"
Лекари су извршили низ тестова и потврдили да пацијенткиња има паразитску инфекцију.
"Гутање живих жаба оштетило је дигестивни систем пацијенткиње и довело до појаве паразита у организму, укључујући и ларву пантљичаре", рекао је један од лекара.
Џанг је успешно излечена и отпуштена из болнице након две недеље.
Конзумирање водоземаца у медицинске сврхе није неуобичајено у кинеској традиционалној медицини, где се користе делови животиња попут жаба, жучи змије или даждевњака за лечење различитих болести.
Поред тога, неки појединци конзумирају пуноглавце како би лечили кожна обољења попут псоријазе и екцема, док се верује да џиновски даждевњак помаже код анемије и дизентерије.