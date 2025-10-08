clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛО У ПАНИЦИ ЗБОГ ОДБЕГЛОГ ЈАРЦА Због рогоње морали да поставе посебне знаке на путу

08.10.2025. 13:52 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
коза
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ЛЕН: У малом месту Ботор у департману Лен у Пикардији на северу Француске, јарац луталица који је побегао из стада неколико недеља је био извор страха и панике међу возачима и пешацима на једном од локалних путева, пренели су данас француски медији.

Јарац луталица, који се настанио на ободима општине, редовно је прелазио коловоз, стварајући озбиљну опасност за саобраћај, а с обзиром да животињу није било могуће ухватити, општинске власти су морале да предузму ванредне мере, пренео је дневни лист Фигаро.

Због ове необичне ситуације локалне власти су биле приморане да поставе и необична упозорења на локалној саобраћајници РД 1032 - "Пази, прелаз коза".

Овај знак упозорења је постављен на два стратешка места у селу Ботор, на улазу са пута РД 1032 у правцу Главне улице, као и на излазу из села на крају те исте Главне улице.

Ова иницијатива била је неопходна јер овим делом пута на којем је брзина ограничена на 30 километара на сат, дневно прође више од 6.000 возила.

јарац саобраћај Француска
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај