СЕЛО У ПАНИЦИ ЗБОГ ОДБЕГЛОГ ЈАРЦА Због рогоње морали да поставе посебне знаке на путу
ЛЕН: У малом месту Ботор у департману Лен у Пикардији на северу Француске, јарац луталица који је побегао из стада неколико недеља је био извор страха и панике међу возачима и пешацима на једном од локалних путева, пренели су данас француски медији.
Јарац луталица, који се настанио на ободима општине, редовно је прелазио коловоз, стварајући озбиљну опасност за саобраћај, а с обзиром да животињу није било могуће ухватити, општинске власти су морале да предузму ванредне мере, пренео је дневни лист Фигаро.
Због ове необичне ситуације локалне власти су биле приморане да поставе и необична упозорења на локалној саобраћајници РД 1032 - "Пази, прелаз коза".
Овај знак упозорења је постављен на два стратешка места у селу Ботор, на улазу са пута РД 1032 у правцу Главне улице, као и на излазу из села на крају те исте Главне улице.
Ова иницијатива била је неопходна јер овим делом пута на којем је брзина ограничена на 30 километара на сат, дневно прође више од 6.000 возила.