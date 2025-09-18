clear sky
ИСПОД ЗЕМУНА КРИЈЕ СЕ ВИШЕ ОД 100 ЛАГУМА, И ДАЉЕ СЕ НЕ ЗНА У ЧИЈОЈ СУ НАДЛЕЖНОСТИ Знате ли чему су све служили?

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
лагум
Фото: Pixabay

Једна од најмистериознијих прича Београда је прича о лагумима. Само у Земуну их је више од 100, а већина је урушена. И после више векова од изградње, многи и даље имају намену.

Лагуме (подземне ходнике или тунеле) у средњем веку имали су сви већи утврђени градови. Ти подземни пролази користили су се као складишта за ратну опрему, за скривање становништва од непријатеља, или као простор за снабдевање водом.

У њима је увек од 13 до 16 степени, па су се користили и као магацински простори. Храна се није кварила, а вода је увек била хладна.

Земунски лагуми изграђени су у 18. и 19. веку. И данас их неки Земунци користе за сличне потребе. На Ћуковцу иза породичне куће, скривена су метална врата.

 

Некада се ту налазила кафана „Бели медвед” изграђена крајем 17. века и најстарија је очувана кућа у Београду. Позната је по томе да је 1717. године у њој одсео принц Еуген Савојски приликом опсаде Београда. Испод се налази лагум, обложен циглом и води у срце Ћуковца.

Власници су је користили за хлађење хране и пића. Са Дунава су доносили лед, облагали га сламом и земљом, тако да се дуго није топио.

Тада су ти објекти били повезани.

– Да се роба не би износила ван и губила на квалитету, они су трговали између себе управо кроз те мале пролазе где су уносили или износили робу. И то су познате те магазе. Људи који су то правили називани су „гоге”, мајстори, грађевинци, условно то да кажем из тог периода – објашњава историчар Видоје Голубовић.

 

Одавде се лагумима може стићи до удаљених делова Земуна, Бежанијске косе, па и до самог Дунава. Кажу да неки воде чак до Калемегдана.

Нису истражени, али се зна да су неки озидани циглом, неки обложени дрветом, да су повезани у систем. Већина подземних просторија испод Земуна остала је званично неуписана, уписане су само парцеле изнад њих и не зна се у чијој су надлежности.

Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
