КАФУ У ГРЧКОЈ ПЛАТИЛА 750 ДИНАРА! Српкиња показала рачун, коментари пљуште

10.08.2025. 15:09
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс/Дневник
Фото: Unsplash.com

Катарини су наплатили и пластични поклопац за кафу.

Катарина је отишла на летовање у Неа Каликратију, али се једно јутарње уживање претворило се у прави шок! Наручила је кафу и платила ју је 6,40 евра, односно око 750 динара. Међутим, више од цене, изненадила ју је чињеница да су јој посебно наплатили чак и - пластични поклопац за кафу.

"У Неа Каликратији, њихов фрапе, а наш нес кошта 6,40 евра", написала је она у Фејсбук групи "Грчка уживо" приложивши рачун.

"Лежаљке су уз пиће, тј. поруџбину, а у овом бару је минимална конзумација 25 евра и то у последња 3 реда. Што сте ближи мору је и скупље. Најјефтиније пиће је 6 евра! Бургер или гирос је 11 евра!", навела је објаснивши да се ово односи на плажни део.
Ова објава изазвала је бројне коментаре. Неки су реаговали с неверицом, а други са подсмехом.

" Свако има право да стави цену која му одговара. Ваша је грешка што сте отишли, а не одговара вам...", написао је један корисник друштвених мрежа оплевши и по самој плажи у Неа Каликратији.

mondo.rs

кафа цена Грчка
Извор:
Мондо.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
