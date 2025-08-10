КАФУ У ГРЧКОЈ ПЛАТИЛА 750 ДИНАРА! Српкиња показала рачун, коментари пљуште
Катарини су наплатили и пластични поклопац за кафу.
Катарина је отишла на летовање у Неа Каликратију, али се једно јутарње уживање претворило се у прави шок! Наручила је кафу и платила ју је 6,40 евра, односно око 750 динара. Међутим, више од цене, изненадила ју је чињеница да су јој посебно наплатили чак и - пластични поклопац за кафу.
"У Неа Каликратији, њихов фрапе, а наш нес кошта 6,40 евра", написала је она у Фејсбук групи "Грчка уживо" приложивши рачун.
"Лежаљке су уз пиће, тј. поруџбину, а у овом бару је минимална конзумација 25 евра и то у последња 3 реда. Што сте ближи мору је и скупље. Најјефтиније пиће је 6 евра! Бургер или гирос је 11 евра!", навела је објаснивши да се ово односи на плажни део.
Ова објава изазвала је бројне коментаре. Неки су реаговали с неверицом, а други са подсмехом.
" Свако има право да стави цену која му одговара. Ваша је грешка што сте отишли, а не одговара вам...", написао је један корисник друштвених мрежа оплевши и по самој плажи у Неа Каликратији.