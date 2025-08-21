broken clouds
КАКО СУ НАСТАЛЕ ТАНГЕ? Тешко да ћете погодити због чега су створене гаћице које су промениле свет

Фото: Pexels.com, ilustracija

Танге, данас један од најпознатијих и најпровокативнијих комада доњег веша, нису настале као модни хир.

Настале су као политичка порука. Осмислио их је аустријски дизајнер Руди Гернрајх, а идеја није била да се тело сексуализује – већ да се ослободи.

Година је била 1974. Лос Анђелес је био преплављен хипи покретом и идејом слободе. На популарној Венис бич плажи људи су уживали у нудизму, све док власти нису забраниле купање без одеће. Гернрајх, који је тада живео у Америци, одлучио је да одговори на забрану – и то модом.

Створио је сићушан комад тканине који је покривао само оно најнужније. Тиме је желео да покаже бунт против цензуре, али и да људско тело престане да буде табу. „Ослобађање тела ће излечити друштво од сексуалног комплекса“, говорио је Руди.

Фото: Pexels.com, ilustracija

Руди Гернрајх рођен је 1922. године у Бечу. Због нациста, са мајком је емигрирао у Америку, где је радио најразличитије послове – чак и прање тела преминулих за обдукције. Управо то искуство, како је касније говорио, дало му је осећај за анатомију људског тела.

Касније је радио као костимограф и плесач, а његова мода увек је носила печат слободе и рушења табуа. 

 

