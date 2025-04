МЛАДА У СУЗАМА, ТОРТА У ХАОСУ Шала младожење згрозила јавност

Управо то се догодило једној млади која је, уместо по љубави и слављу, по интернету остала упамћена због непримерене шале свог новопеченог супруга.

На снимку који се проширио мрежом X и који је прегледан више од 20 милиона пута, види се како младожења, без икаквог упозорења, хвата главу своје младе и гура је право у свадбену торту прекривену љубичастим шлагом.

Млада, која је била у прелепој венчаници и савршено нашминкана, остаје шокирана и очигледно повређена, док се у позадини чује смех присутних.

Иако нису познати идентитети младенаца нити локација венчања, снимак је изазвао лавину коментара и бурне реакције корисника друштвених мрежа.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC

— Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025