НА ОВАЈ ДАТУМ НАЈВИШЕ ЉУДИ ИМА РОЂЕНДАН Да ли сте међу њима?

Према њиховим подацима, највише људи рођено је 9. септембра, док је други најчешћи рођендан 19. септембра.

Према статистици којом располаже ова организација, највише људи рођено је у септембру па су на трећем и четвртом месту датуми 12. септембар и 17. септембар.

Најређи рођендан пада 29. фебруара. Људи рођени на овај дан рођендан могу да славе на тачан датум сваке четврте године, преноси prva.rs.

У најређе рођендане тако спадају 1. јануар, 25. децембар, 23. новембар, као и 4. јул. Уосталом, погледајте резултате истраживања:

Most & least common day to be born:



1. Sept 9

2. Sept 19

3. Sept 12

4. Sept 17

5. Sept 10

6. July 7

7. Sept 20

8. Sept 15

9. Sept 16

10. Sept 18



357. Nov 25

358. Nov 23

359. Nov 27

360. Dec 26

361. Jan 2

362. July 4

363. Dec 24

364. Jan 1

365. Dec 25

366. Feb 29

— World of Statistics (@stats_feed) May 24, 2023