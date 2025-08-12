(ВИДЕО) НЕОЧЕКИВАНО ОТКРИЋЕ НА УСКРШЊЕМ ОСТРВУ! Пронађена статуа која је дуго била САКРИВЕНА од света, а њена мистерија тек почиње
Ускршње острво, смештено 3.200 километара од обале Чилеа, дуго је сматрано готово потпуно одсеченим од остатка света.
Први људи су га населили између 1150. и 1280. године, а најпознатије је по каменим статуама с увеличаним главама, названим Моаи.
Неочекивано откриће
И када је научна заједница мислила да острво површине 163,8 квадратних километара више не може да их изненади, догодио се нешто неочекивано.
Током истраживања исушеног корита некадашњег језера Рано Рараку, археолози су пронашли до сада непознату статуу, закопану у блату и обраслу густом трском!
Откривена је на месту које се сматра срцем настанка Моаи фигура - у каменолому где је стотине статуа исклесано или остављено у различитим фазама израде, преноси Daily Mail.
Оно што је за научнике необично, јесте чињеница да никада раније статуа није пронађена унутар самог језерског корита.
Откриће важно за локалну заједницу
“Мислили смо да знамо све о Моаи фигурама, а онда се појави једна нова, и то на месту где је нико није очекивао. Ово је први пут да нешто тако пронађемо унутар језера”, рекао је професор археологије Тери Хант са Универзитета у Аризони.
Откриће је посебно важно за локално становништво, потомке народа Рапа Нуи, који острво сматрају светим местом.
“За нас је ово изузетно значајно. Статуа је била потпуно скривена, чак ни наши преци нису знали за њу”, казао је Салвадор Атан Хито, заменик председника локалне организације.
Ускршње острво крије тајну
Фигура је мањих димензија у поређењу с познатијим Моаи статуама које се налазе широм острва. Ипак, детаљи указују на то да је била у завршној фази израде - очи су урезане, што је традиционално последњи корак пре постављања на трајну позицију. Доња страна фигуре је равна, што сугерише да је била припремљена за транспорт, можда чак и за постављање на светилиште.
Истраживачи верују да се у сувом кориту језера можда крије још статуа. Сушни услови омогућили су дубље испитивање терена, а научници планирају да користе георадар како би открили евентуалне закопане објекте.
“Ако постоји једна Моаи фигура у језеру, велика је вероватноћа да их има још”, додао је Хант.
Нова студија све мења?
Подсећамо, Ускршње острво дуго се сматрало изолованим местом које се развијало без спољних утицаја, али нова истраживања то доводе у питање.
Сада истраживачи верују да су га досељеници насељавали у различитим таласима, а који су храбро пловили Тихим океаном са запада ка истоку.