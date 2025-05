НИЈЕ КАКО СМО МИСЛИЛИ Научници утврдили прави разлог због којег се прсти смежурају

Уобичајена заблуда је да се прсти смежурају због отока изазваног упијањем воде.

Сада су научници потврдили да то није случај - прави узрок овога су заправо наши крвни судови.

Гај Герман, ванредни професор на Одељењу за биомедицински инжењеринг на Универзитету Бингамтон у Њујорку, окупио је три добровољца који су потопили прсте у воду на 30 минута.

Крвни судови се сужавају

Његов тим је забележио обрасце закривљених бразда које су се формирале на натопљеној кожи. Открили су да су се ови обрасци углавном понављали када су прсти поново потопљени 24 сата касније.

- Људи често претпостављају да се боре на кожи појављују зато што кожа упија воду, што је чини отеченом и узрокује њено опуштање - рекао је. - Искрено, и ја сам дуго веровао у то.

Али испоставило се да је наш аутономни нервни систем одговоран за све. Овај систем контролише наше аутоматске покрете попут дисања, трептања и откуцаја срца - као и како се наши крвни судови сужавају и опуштају.

На понашање крвних судова могу утицати температура, лекови и оно што једемо и пијемо.

- Ово сужавање крвних судова такође узрокује да се кожа скупља након дужег излагања води - рекао је др Герман.

Кожа на прстима увек има исте наборе

Објаснио је и како ова додатна вода смањује однос соли у кожи.

Нервна влакна шаљу поруку мозгу о нижем нивоу соли, а аутономни нервни систем реагује сужавањем крвних судова. Сужавање крвних судова смањује укупни волумен коже, узрокујући њено набирање и стварање карактеристичних образаца бора.

- То је као када се грожђе осуши и претвори у суво грожђе - губи више запремине него површине - додао је.

Занимљиво је да смежурани прсти углавном стварају исти образац набора јер се крвни судови „не мењају значајно у положају“.

Смежураним прстима се боље хвата под водом

Резултати експеримента, објављени у часопису „Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials“, такође су потврдили другу теорију - да се боре не стварају код људи који имају оштећење нерава у прстима.

Доктор Герман је открио још једну предност смежураних прстију - побољшану способност хватања. Истраживања су показала да наборана кожа пружа бољи хват под водом од глатке коже, преноси Daily Mail.