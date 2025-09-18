ОЧИМА ГОВОРЕ ОНО ШТО СРЦЕ ОСЕЋА Научници потврдили: пас нас заиста воли – и његово тело то показује
„Не воли те пас, само те прати јер зна да ћеш га нахранити”, „Радује се кад те види, не зато што те воли, него јер је навикао на тебе и зна да ће добити храну и игру”, „Не може пас да воли, то је животиња са крупним очима, свакога гледа тако”.
Ово су само неке од реченица које власници паса често слушају од људи супротног мишљења. Поредећи ове претпоставке, научници су пожелели да сазнају шта је истина, па су применили следећи експеримент.
Први корак овог експеримента био је дресирање 80 паса да буду потпуно мирни како би снимили активности њихових мозгова током одређених ситуација.
Затим су им дата два штапића: један са мирисом њиховог власника, а други са мирисом странца. Кад је сваки пас намирисао свог власника, активирао би се специфичан део у мозгу. У поређењу са људским мозгом, тај део псећег еквивалентан је оном који се активира када прижељкујемо да будемо са неким кога волимо.
Након тога, научници су тестирали шта се догађа у глави пса када погледа власника у очи. Показало се да се у телу пса ослободи окситоцин, познат и као хормон љубави.
Дакле, истина је да очи не лажу, па нас тако и она два велика црна кликера која продиру право у нашу душу заиста воле. Поред ових научних доказа, постоје и ситуације које су људи доживели са својим љубимцима из којих се јасно види да нас пси воле, јер се такве ствари не раде „зарад хране”. Неке од њих су препричане у књигама, приказане на филмским платнима, а неке су остале легенде и приче за лаку ноћ.