ОДМОР ИЗ ПАКЛА Бакице остале заробљене у врелој води ђакузија, без свести: „Ово је за нас први такав случај”, тврди хитна служба
Група пријатељица у осамдесетим годинама готово је умрла након што су остале заглављене у ђакузију током одмора, при чему је температура воде довела до озбиљног нарушавања њиховог здравља.
Невоље су почеле након што су неименоване пријатељице резервисале одмор у удаљеној дивљини Кемптону у округу Вулф, дубоко на Апалачкој висоравни источног Кентакија.
Када су угледале ђакузи, пријатељице су одлучиле да уђу како би се опустиле после напорног дана. Али убрзо је наступила катастрофа, јавља Daily Mail.
Две жене нису могле да изађу из каде због већ постојећих здравствених проблема и почеле су да се прегревају до тачке у којој су постале хипертермичне, наводи Тим за потрагу и спасавање округа Вулф (WCSART).
Хипертермија настаје када основна телесна температура пређе свој нормалан ниво, што може довести од топлотног осипа па све до потенцијално смртоносног топлотног удара, наводи Клиника Кливленд.
Жене заробљене у врућој води остале су без свести, а једна од њихових успаничених пријатељица ушла је у каду да им држи главе изнад воде. Четврта чланица групе хитно је позвала 911.
Припадници WCSART-а и полицајци пожурили су на лице места да спасу унесрећене туристе. У помоћ су притекли и чувари брвнаре.
Када је WCSART стигао, чувари су већ извукли жене из каде.
„Једна је била делимично при свести, док је друга била потпуно без свести и у критичном стању”, објавио је WCSART.
Жена у животној опасности одвучена је под туш где су је хитне службе поливале хладном водом и стављале лед на њу како би јој спустили температуру.
Жртва у нешто лакшем стању прво је одведена унутра, где су јој спасиоци стављали хладне облоге.
Међутим, WCSART је утврдио да облоге не спуштају довољно телесну температуру, па су је вратили напоље и прскали хладном водом из црева.
Након отприлике 20-30 минута „урањања у хладну воду”, обе жене су биле довољно свесне и стабилне да буду превезене у болницу на даље лечење и посматрање.
WCSART је навео да је позив у среду, који су примили око 20.40, „за нас био први овакав случај”.
Желели су да поделе шокантну причу како би подигли свест о томе да активност намењена опуштању може довести до озбиљних повреда.
„Ђакузи пружа фантастичан начин да се опустите, али увек имајте на уму да ограничите време боравка у њему”, написао је тим.
Према њиховом саопштењу, људи би требало да се задржавају у ђакузију само од 15 до 30 минута одједном.
Званичници су такође упозорили да људи морају узети у обзир хоће ли моћи да изађу из каде када једном уђу, посебно ако имају инвалидитет.
„Хипертермија и топлотни удар могу бити смртоносни, а ова прича је могла да се заврши много другачије да није било брзе реакције свих укључених у ову акцију спасавања”, написала је група.
The Daily Mail се обратио WCSART-у и Шерифовој канцеларији округа Вулф за додатне коментаре.