ОН ПОРЕД СУПРУГЕ ИЗГЛЕДА КАО ПАТУЉАК Људи им се смеју, а пар поручује: „НАША СРЕЋА ЈЕ ВЕЋА ОД ВАШЕ ЗЛОБЕ!”
Иако се често суочавају са осудама због разлике у висини, један необичан пар из Бразила показује да љубав не пита за центиметре.
Елисани да Круз Силва, жена висока два метра и шест центиметара, рођена је са гигантизмом – ретким медицинским стањем изазваним тумором на хипофизи, због којег тело производи прекомерну количину хормона раста. Ово стање убрзава раст костију, мишића и везивног ткива, што доводи до изузетно високе телесне грађе.
Због своје висине, Елисани је дуго имала потешкоћа да пронађе партнера који би могао да је „гледа у очи“. Ипак, када је пре осам година упознала Франциналда да Силва Карваља, одмах је настала посебна повезаност.
Франциналдо је убрзо схватио да је заљубљен.
– Она је прелепа особа – рекао је у интервјуу за Јутјуб канал Трулy и додао: – Висока је, али изузетно лепа, са дивним лицем.
Две године касније пар се венчао, а убрзо су добили сина Анђела, који данас има три године, преноси Телеграф.
Њихова љубав није увек била једноставна. Пар често доживљава осуде и критике, како на интернету, тако и у стварном животу.
– Када излазимо у јавност, људи нас гледају и подсмехују се. Чак и када ништа не кажу, јасно је да нас оцењују – признала је Елисани. – Предрасуде су некада биле претешке. Патила сам и била депресивна. Сада, када неко нешто каже, једноставно игноришем. Не волим о томе да размишљам.
Чак ни породице нису у почетку биле одушевљене њиховом везом. Франциналдова породица је првобитно мислила да је романса „чудна“ због разлике у висини. Његова тетка Сокоро признала је да је мислила да брак неће успети, посебно када су одлучили да почну заједнички живот.
Међутим, како је постајало јасно да су заљубљени једно у друго, ставови су се променили.
Висина није спречила Елисани да прати своје снове, иако је пут био пун изазова. Лекари су јој саветовали да можда неће моћи да има природан порођај због своје висине. Нажалост, њена прва трудноћа са близанцима завршила је спонтаним побачајем.
Када су сазнали да очекују Анђела, срећа се вратила, а трудноћа је прошла без компликација. За Елисани је то био најлепши тренутак у животу.
Данас Елисани тежи остварењу својих снова у моделингу.
– Мој сан је да успем у манекенској каријери, како бисмо могли сину да обезбедимо добру будућност и школовање – каже.
– Најважније ми је да научим своју породицу да увек будемо заједно, без препирки, и да пружим најбоље својој жени и сину – рекао је Франциналдо.
Елисани се слаже, истичући да су заједно јер се „стварно воле“ – не само због детета. Иако их многи осуђују, постоји и много подршке.
– Многи људи немају ни половину наше среће и љубави. Осуђују јер им завиде – написао је један корисник друштвених мрежа.
– Она је прелепа, очигледно су заљубљени, не разумем зашто би разлика у висини била проблем – додала је друга особа.
– Висока је, али зашто би то уништило љубав?! Прелепа је – истакла је још једна особа.
– Мој отац је био висок 1,52 м, мајка 1,68 м. Венчали су се са 17 и 18 година и прославили 61. годишњицу. Висина нема везе са љубављу – навео је један коментатор.