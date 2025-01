ОВАЈ КУЛТНИ ФИЛМ НИКАДА НИЈЕ ДОБИО НАСТАВАК Стивен Спилберг се свим силама борио да ЗАУСТАВИ СНИМАЊЕ ДРУГОГ ДЕЛА свог великог хита

Стивен Спилберг је признао да се борио да заустави снимање наставка његовог култног филма из 80-их "Е.Т. the Extra-Terrestrial".

Омиљени породични филм из 1982. године прати ванземаљца ког други ванземаљци случајно забораве на планети Земљи. Њега открива дечак по имену Елиот који одлучује да га сакрије.



Легендарни редитељ Спилберг (78) већ је снимио класике, укључујући "Jaws", "Close Encounters of the Third Кинд" и "Индијана Џоунс: Отимачи изгубљеног ковчега" пре него што је прешао на рад на култном филму о симпатичном ванземаљцу.

Али када се појавила идеја о наставку, он је инсистирао да нема довољно утицаја да заустави планове студија све до тренутка кад је "Е.Т." постигао огроман успех – и искористио је своју моћ да осигура да други филм никада неће доћи на велико платно.

"Тешко изборена битка"

Говорећи на једном догађају, Спилберг је објаснио да је то била "стварно тешко изборена победа" јер није имао никаква права.

- Пре "Е.Т.", имао сам нека права, али нисам имао пуно права. На неки начин нисам имао оно што ми зовемо "замрзавање", где можете да спречите студио да направи наставак јер контролишете замрзавање наставака, римејкова и друге помоћне употребе интелектуалне својине - објаснио је он, па додао:

Фото: Screenshot / Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

- Нисам то имао. Добио сам га након што је "Е.Т." постигао велики успех.

Рекао је да једноставно није желео да прави наставак.

- Мало сам флертовао са том идејом – само мало, да видим да ли могу да смислим причу – и једино о чему сам могао да размишљам била је књига "Зелена Планета" која је написана да би се боље објаснио свет Е.Т.-ја, а филм би требало да се одигра у дому Е.Т.-ја. Сви смо могли да одемо до његове куће и видимо како је живео. Али роман је бољи него филм који бих снимио - објаснио је легендарни редитељ.

Стивен Спилберг је даље инсистирао да је видео "Е.Т." као свој јер је он смислио концепт, додајући: "То је била моја прича. То није била прича Џорџа Лукаса, није била прича Питера Бенчлија, то је била моја прича. Управо сам урадио неколико веома тешких продукција и нисам намеравао да ово буде тежак филм за снимање, али то је било нешто што ми је било блиско срцу. То је било нешто што сам смислио."

(Blic.rs)