ОВИХ 6 СТВАРИ ОБАВЕЗНО БАЦИТЕ ИЗ КУЋЕ! Доносе несрећу и празнину, односе новац и енергију
Када се баците на чишћење куће, фокусирајте се да се ослободите свих оних ствари које привлаче негативну енергију: то су најчешће предмети који вам више не служе или су оштећене.
Такве ствари негативно утичу на енергију у дому, али могу да привуку несрећу и да блокирају напредак, успех и радост. Зато је важно да обавезно избаците ових 6 ствари:
1. Разбијено или оштећено посуђе
Сви предмети у кухињи треба дса буду цели. Када користите оштећен сервис за чај, а нов држите у орману, одбијате успех и срећу. Не одлажите за сутра, већ користите нови столњак или ново посуђе и не чекајте госте да бисте га извукли из мрака..
2. Гардероба која вам се не допада
Ако имате ствари које више не волите и само вам заузимају простор у ормару, време је да се опростите од њих. Све што је у добром стању однесите их у добротворне установе или их поклоните.
3. Поклони који вас нису усрећили
Да, дешава се. Глупе фигурице, чудни привесци за кључеве, ковчези, слике и још много тога, што нам дају наши најмилији, често нам се не допада, већ само нам одузима виталну енергију. Слободно их избаците из дома. Свака ствар у кући треба да изазове унутрашњу срећу и задовољство. Тежите ка томе.
4. Празне флаше и тегле
Многи их чувају за сваки случај, а у ормару треба да држите тек неколико празних тегли, а не да њима напуните терасу, Празне конзерве и флаше краду енергију и исисавају позитивно - оне доносе празнину и нешто беживотно.
5. Старе свеће
Према фенг шуију, ватра сагорева негативну енергију у дому. Због тога свеће које се пале увек чине да се осећамо пријатно и сигурно. А полуизгорела свећа је отпад и треба је заменити новим свећама.
6. Разбијено огледало
Према древним веровањима, огледало је моћан проводник енергије, а многи га сматрају прозором у други свет. Али не треба да гледате у своју разбијену слику. Замените га што пре да бисте избегли негативну енергију у кући.