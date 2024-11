(ФОТО/ВИДЕО) ОВО СУ НАЈРУЖНИЈЕ ЗГРАДЕ У ЕВРОПИ! На листи је и једна из Београда ДА ЛИ МОЖЕТЕ ДА ПРЕТПОСТАВИТЕ КОЈА?

Свакако, биле вам лепе или ружне, вреди их посетити и уживо.



Национална библиотека, Приштина

Национална библиотека у Приштини често се налази на листама "најружнијих зграда на свету".

И заиста је необична – подсећа на неуспешну партију Тетриса, како је многи описују. Зграда је званично завршена и отворена 1982. године, а пројектовао ју је хрватски архитекта Андрија Мутњаковић. Када је Мутњаковић добио задатак да осмисли библиотеку напетост између албанског и српског становништва на Косову и Метохији је већ била опипљива, па је он наводно тражио симбол који би могао да задовољи обе стране.

Определио се за коцку и куполу, као заједничке карактеристике отоманског и византијског архитектонског стила који су дефинисали изглед читавог региона. Ипак, и дан данас су на овом објекту најупечатљивије куполе од плексигаса којих има укупно 74, а за које се прича да представљају кече, традициналну албанску капу. Ипак, то није званично потврђено, а постоје они који сматрају да ове куполе треба да асоцирају на мозак. Поред купола, упечатљиво је и то што је читав објекат прекривен металном конструкцијом која неке подсећа на мрежу, неке на саће.

Зграда Словачког радија, Братислава

Зграда Словачког радија изазива подељене реакције – или је мрзите или је сматрате ремек-делом архитектуре.

Знате ли да је ова обрнута пирамида прва зграда за коју је коришћено оволико челика? Унутар зграде налази се још једна пирамида која служи као простор за студија за снимање.

Национална библиотека Белорусије, Минск

Национална библиотека Белорусије једна је од најконтроверзнијих зграда у Минску.

Често се налази на листама и "најружнијих" и "најлепших" грађевина. Да бисте одлучили сами, мораћете да је посетите.

Обликована је као ромбикубоктаедар, а без обзира на ваше мишљење о изгледу, са крова се пружа невероватан поглед на град.

Романита, Кишињев у Молдавији

Највиша зграда у Кишињеву уједно је и најконтроверзнија. Њена необична округла форма тешко може проћи непримећено.

Првобитно је требало да буде хотел, али данас се користи као стамбена зграда. У лошем је стању и, због недостатка средстава за реновирање, планира се њено рушење. Ако желите да је видите уживо, пожурите.



Жижков ТВ торањ, Праг

Овај телевизијски торањ у Прагу многима је ругло. Не само да има необичан облик, већ је и модерна архитектура променила хоризонт града.

Да ствар буде још бизарнија, торањ красе скулптуре беба које се пењу по њему.



What do we think? Ugliest building? Or Brutalist masterpiece?



Torre Velasca in Milan pic.twitter.com/nJLT9MARhR

— Jody Brown (@JodyBrownArch) December 3, 2023