(ВИДЕО) РАДЕ КРУНИЋ ЈЕДВА ЧЕКА ДУЕЛ СА ПАФОСОМ: Не постоји важнија утакмица од ове
Фудбалер Црвене звезде Раде Крунић изјавио је да играчи "црвено-белих" једва чекају меч против Пафоса и додао да верује да његов тим може да се пласира у Лигу шампиона.
Фудбалери Црвене звезде гостоваће сутра од 21 час екипи Пафоса у реванш мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона. Фудбалери Пафоса су у првој утакмици, која је одиграна 19. августа у Београду, победили резултатом 2:1.
"Мислим да не може постојати битнија и важнија утакмица од ове, јер је у питању улазак у Лигу шампиона. Наравно, ми смо дошли спремнији у односу на прошли дуел и као у свим утакмицама жеља није упитна. Али, треба добро расподелити снагу, бити паметан на терену, одлуке доносити срцем и главом", рекао је Крунић на конференцији за медије.
Крунић је изјавио да верује у пласман у Лигу шампиона.
"Сконцентрисан сам на утакмицу као и сви моји саиграчи. Једва чекамо утакмицу, јер мислим да ми фудбалери професионалци живимо за овакве мечеве. Моја партија из Познања против Леха није битна, колико је битна екипа, да поновимо ту партију. Онда се сигурно пролаз не би доводио у питање, али, наравно имамо противника против нас који је показао да може да игра на високом нивоу. Сигуран сам да ако будемо играли како треба, како знамо, онда пролазак у Лигу шампиона не треба доводити у питање", додао је фудбалер Звезде.
Крунић је истакао да Звезда не сме да срља у победу на реванш мечу.
"Мислим да смо и пре првог дуела анализирали и ништа нас није изненадило од стране Пафоса, али мислим да смо изгубили доста дуела, неких других лопти, где нисмо одговорили на адекватан начин. Сигуран сам да ће наравно и то да буде од великог значаја. Требало би у суштини да смањимо транзиције, њихове контре, да играмо смиреније и паметније иако смо у резултатском дефициту, не треба да срљамо у победу. Има довољно времена, а с обзиром на то какву екипу и играче имамо, мислим да имамо времена за преокрет", навео је Крунић.
Он је нагласио да у свакој утакмици осећа одговорност.
"У овој понајвише, јер је од такве важности, било ми је тешко што нисам могао да играм прошлу утакмицу и што сам на тако наиван начин пропустио тај први дуел. Сигурно ми је помогло у неком мотивационом погледу, имао сам више времена за одмор, да се припремим и физички и ментално за наредни дуел. Једва чекам да почне утакмице и надам се да ћемо прославити на крају", закључио је Крунић.
Бољи из дуела између Звезде и Пафоса играће у групној фази Лиге шампиона, док ће поражени наставити такмичење у групној фази Лиге Европе.