СПЕЦИЈАЛИТЕТ КУЋЕ ИЛИ ОСТАЦИ ОД ЈУЧЕ Власница ресторана проговорила коју храну избегавати по угоститељским објектима јер су опасност за ваш стомак и здравље
Када следећи пут будете у ресторану и погледате у јеловник, сетите се овог упозорења - постоји неколико ствари које власници ресторана никада не би наручили, јер знају колико ризика носе.
На ТикТоку се недавно огласила Јулија из Уједињеног Краљевства, која је поделила инсајдерске савете своје блиске пријатељице - власнице ресторана. Њена порука је јасна: нека јела су право легло бактерија, а ви их несвесно плаћате скупље него што вреди.
"Специјалитет куће" често значи - остаци од јуче
Прва ставка коју је истакла јесте оно што многи сматрају примамљивим - специјалне понуде. Иза тог имена често се крију састојци који морају хитно да се потроше.
- Прекрива се сосом и украсима, а заправо плаћате много новца за јучерашње остатке, навела је Јулија, преносећи речи своје пријатељице.
Шкољке - само ако је ресторан уз море
Једна од највећих заблуда гостију јесте да се шкољке могу јести свуда.
- Ако ресторан није поред обале, шкољке једноставно прескочите, саветује власница. Разлог? Ризик од тровања расте вишеструко ако морски плодови не стигну свежи.
На ред је дошао и лед. У прометним баровима машине за лед се ретко чисте, а то је, тврде инсајдери, рај за бактерије.
- Мислите да пијете освежавајући коктел, а заправо гутате све оно што се наталожило у машини.
Пилетина - највећа замка шведског стола
Пилетина је одувек на лошем гласу. Недовољно печена изазива салмонелу, а чак и кад је правилно термички обрађена, ако сатима стоји на топлом шведском столу, постаје идеално тле за бактерије.
- Не можете их видети, али ћете их осетити неколико сати касније, упозорава власница.
Јулијин видео прегледан је готово 400.000 пута, а коментари су подељени. Неки су се сложили:
- Никада не наручујте са менија специјалних понуда, то је храна коју су хтели да баце.
- Никада не наручујте рибу понедељком - нема свеже испоруке, једете остатке.
Други, пак, тврде да "специјалне понуде" могу бити креативна јела младих кувара, који желе да покажу своје умеће, а не начин да ресторан прикрије остатке.