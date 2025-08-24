ХОРОР У ТУРСКОЈ Два холандска тинејџера изашла у ресторан, нашли их сутра мртве у хотелској соби
ИСТАНБУЛ: Два холандска тинејџера пронађена су мртва у хотелској соби у Истанбулу, а сумња се да су умрли од тровања.
Према извештајима, холандски држављанин Рашид Мохамед Аџоб (57) и његови синови Мохамед Џамил Јусуф (17) и Мохамед Јаздани (15) одсели су у хотелу у центру истанбула и у петак увече посетили ресторан у округу Таксим, пренео је Сабах хабер плус.
Док су синови наводно тамо јели, отац није окусио храну.
Ујутру, чувши буку из њихове собе, особље хотела је ушло и затекло децу како непомично леже на поду, док је отац, Мохамед Аџоеб, био у стању шока, малаксао.
Болничари су стигли на лице места и констатовали смрт двоје деце. Аџоеб је колима хитне помоћи пребачен у болницу.
Један запослени је изјавио да када су ушли у собу, оба дечака су била мртва.
"Један је лежао на кревету, други на поду. Када су стигли болничари, могли су само да констатују смрт", рекао је он.
Полиција је покренула истрагу о смрти тинејџера како би утврдила да ли су заиста умрли од тровања храном. Отац је одведен у болницу и тамо је лечен.
Отац је испричао здравственим званичницима да су његови синови вечерали на Таксиму, а затим се вратили у хотел, и да им је у соби врло брзо позлило.
Према турским медијима и државној новинској агенцији Анадолија, браћа су отпутовала у Истанбул са својим оцем на одмор.
Опасни, понекад чак и фатални инциденти се у Турској дешавају веома често, посебно када је у питању алкохол, наводе турски медији.
Након Нове године, у Истанбулу се догодило масовно тровање, када је преминуло 34 људи.
У мају су власти саопштиле да је у главном граду Анкари више од 100 људи умрло током периода од неколико месеци након што су су конзумирали алкохол направљен у "кућној радиности".