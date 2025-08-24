overcast clouds
ХОРОР У ТУРСКОЈ Два холандска тинејџера изашла у ресторан, нашли их сутра мртве у хотелској соби

24.08.2025. 23:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг

turska
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ИСТАНБУЛ: Два холандска тинејџера пронађена су мртва у хотелској соби у Истанбулу, а сумња се да су умрли од тровања. 

Према извештајима, холандски држављанин Рашид Мохамед Аџоб (57) и његови синови Мохамед Џамил Јусуф (17) и Мохамед Јаздани (15) одсели су у хотелу у центру истанбула и у петак увече посетили ресторан у округу Таксим, пренео је Сабах хабер плус. 

Док су синови наводно тамо јели, отац није окусио храну.

Ујутру, чувши буку из њихове собе, особље хотела је ушло и затекло децу како непомично леже на поду, док је отац, Мохамед Аџоеб, био у стању шока, малаксао.

Болничари су стигли на лице места и констатовали смрт двоје деце. Аџоеб је колима хитне помоћи пребачен у болницу. 

Један запослени је изјавио да када су ушли у собу, оба дечака су била мртва. 

"Један је лежао на кревету, други на поду. Када су стигли болничари, могли су само да констатују смрт", рекао је он.

Полиција је покренула истрагу о смрти тинејџера како би утврдила да ли су заиста умрли од тровања храном. Отац је одведен у болницу и тамо је лечен.

Отац је испричао здравственим званичницима да су његови синови вечерали на Таксиму, а затим се вратили у хотел, и да им је у соби врло брзо позлило.

Према турским медијима и државној новинској агенцији Анадолија, браћа су отпутовала у Истанбул са својим оцем на одмор. 

Опасни, понекад чак и фатални инциденти се у Турској дешавају веома често, посебно када је у питању алкохол, наводе турски медији. 

Након Нове године, у Истанбулу се догодило масовно тровање, када је  преминуло 34 људи. 

У мају су власти саопштиле да је у главном граду Анкари више од 100 људи умрло током периода од неколико месеци након што су су конзумирали алкохол направљен у "кућној радиности".

