ПАЗИ ШТА ШАЉЕШ Ево како емоџији могу да вас или неког другог доведу у забуну

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
емоџи
Фото: Screenshot Telegram

Иако их користимо свакодневно, многи емоџији не значе оно што мислимо. Због генерацијских разлика и двосмислених приказа лако је направити грешку.

Међу хиљадама различитих емоџија, њихово право значење се често мења. Неки од симбола имају потпуно другачије тумачење од оног што већина људи подразумева. Зато није лоше да проверите да ли их користите онако како је замишљено.

Један од примера је „тријумфално лице”, које већина доживљава као љутњу. Ипак, његов изворни смисао је осећај тријумфа након што савладате тежак задатак. Слично томе, „палац горе” иако делује као знак слагања, у одређеним ситуацијама може изгледати пасивно-агресивно, посебно ако се користи као одговор на дугачку поруку.

emodži
Фото: Screenshot Telegram

С друге стране, емоџи „лобање” није резервисан само за представљање смрти и опасности, већ се често користи и у шаљивом значењу – да покажете да сте „умрли од смеха”.

„Склопљене руке” могу означавати молитву, захвалност, али и гест културног поздрава у неким азијским земљама.

Најчешће забуне око емоџија

Један од најчешће погрешно схваћених симбола је „лице наглавачке”. Иако изгледа разиграно, заправо се користи за пасивно-агресивне и саркастичне коментаре.

lice
Фото: Screenshot Telegram

Један емоџи многи повезују са гасовима, али је заправо замишљен као облак у цртаном стилу који можете комбиновати са тркачем да прикажете брзину.

gas
Фото: Screenshot Telegram

Емоџи „лак за нокте” користи се не само да дословно прикаже лакирање, већ и да изрази луксуз, уживање или равнодушност. „Разочарано лице са олакшањем” намењено је благим фрустрацијама, када сте узрујани, али срећни што ситуација није гора. 

А иако је „лице са сузама радосницама” један од најпопуларнијих симбола за смех, претерана употреба често му умањује снагу – постоје и друге опције, попут знака испод када нешто доживљавате као урнебесно.

lice
Фото: Screenshot Telegram

Закључак је да сваки емоџи има своје специфично значење, па их вреди користити пажљивије како бисте избегли неспоразуме у комуникацији.

