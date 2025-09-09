ПЕТОГОДИШЊАКИЊА ПОСЛАТА КУЋИ ЗБОГ „ПРЕВИШЕ ПРОВОКАТИВНЕ” ХАЉИНЕ Мајка полудела, па променила школски протокол
Почела је нова школска година и неки родитељи су управо овог септембра први пут послали своју децу у школу.
Нимало не изненађује што је баш сада поново актуелна једна старија објава на Reddit-у, где се мама Емили Стјуарт пожалила да су њену ћеркицу (5) Хармони вратили из школе због неприкладне одеће и натерали да уместо хаљинице коју је носила обуче розе мајицу.
„Како ја као мајка да научим своју ћерку да воли и слави своје тело када јој људи говоре да јој треба више контроле? Зашто је ова хаљина непристојна, да почнемо од тога? Она има пет година, зашто је се*суализују?”, упитала је мајка тада на Фејсбуку.
Она је истакла да је њена ћерка почела да плаче када су јој учитељице рекле да јој је одећа неприкладна и да ју је било „веома срамота”.
„Како да научим девојчицу да њена одећа и њен изглед нису ни изблиза толико важни као њено образовање и саморазвој, када се дешавају овакве ствари?”, упитала је бесно мама.
Како је Емилина објава наишла на велики одјек, касније се огласио и Џејсон Хили, директор основне школе у Минесоти коју Хармони похађа, те објаснио да је школа променила своје протоколе у међувремену.
И Емили је касније додала у својој Фејсбук објави да су се променила школска правила, те да нова подразумевају да „одрасли не могу да одлучују о томе шта је прикладно за дечје тело”.
С обзиром на то да је ова објава после неколико година поново „оживела” на Reddit-у, добила је и мноштво коментара, и углавном су сви згранути што су девојчицу послали кући због „неприкладне одеће”.
„Стварно живимо у свету кловнова”, „Па, свака част, као друштво смо дошли дотле да посрамљујемо петогодишње девојчице због хаљинице на бретеле”, „Чак и са пет година говоримо девојчицама шта да обуку”, „Одвратно”, „Ово је тако глупо”, низали су се коментари.