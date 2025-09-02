ШКОЛЕ У СРБИЈИ ПООШТРАВАЈУ ПРАВИЛА ОБЛАЧЕЊА Шорцеви, папуче и дубоки деколтеи забрањени
Све више школа у Србији прописало је и објавило кодексе облачења, напомињући да ће ђаке који га прекрше, вратити кући.
Тим поводом огласио се и колектив школе у Житковцу. Њихово саопштење преносимо у целости:
Као што сви знамо, школа није само место за стицање знања, већ и за развијање професионалних вештина и понашања. Зато бисмо желели да вас подсетимо на наш кодекс облачења – јер, као што кажу: "Како се облачиш, тако и мислиш".
Ово пише колектив ОШ ”Вук Караџић” из Житковца који шаље поруке ученицима, наставницима и родитељима, када је реч о облачењу у школи.
За ученике: Ваш стил је ваша лична изјава, али нека она буде и порука професионалности. Молимо вас да се држите одеће која је прикладна за школске активности и која не одвраћа пажњу од ваших бриљантних умова. Заборавите на превише опуштене комаде попут мајица на брателе, шортсева и папуча – школске клупе нису место за изласке!
За родитеље: Ваша подршка је кључна у обликовању става ваших малишана према облачењу. Помозите им да разумају важност пристојног и прикладног облачења – јер, као што знамо, не само да уче како да буду сјајни ученици, већ и како да изгледају сјајно!
За запослене: Ваш професионализам је пример свима нама. Ваш избор облачења треба да рефлектује вашу посвећеност и озбиљност у раду. Увек будите спремни да својим примером инспиришете ученике да и сами теже високом стандарду.
Већина школа, заправо, има кодекс облачења, објављен најчешће на веб сајту школе.
Правила су, мање или више, свуда иста, важе како за ученике, тако и за наставнике.
Под непримереним изгледом одраслих подразумева се ношење:
– мајица са бретелама;
– мајице са дубоким деколтеом;
– мајица које не покривају стомак и леђа;
– шортса, бермуде (дужине изнад колена);
– непримерено кратке сукње;
– непримерено јака шминка;
– хеланки (уколико нису прекривене дужом туником);
– прозирне одеће кроз које се види доњи веш;
– папуча; капа, качкета, капуљача, марама на глави и наочара за сунце (у затвореној просторији);
– одеће са навијачким обележјима;
– одеће са увредљивим натписима или сликама, провидне или тесне одеће;
– пирсинга.
Уколико наставници и остали запосленици школе имају тетоважу на телу, потребно је да тетоважу прекрију одећом.
Поштовањем ових правила, показујете да поштујете школу као институцију. Имајте то у виду!