ПРЉАВШТИНА ОКО ВЕ-ЦЕ ШОЉЕ НЕСТАЈЕ ОЧАС ПОСЛА УЗ ОВО СРЕДСТВО Тамне прстенове могу решити само ОВА природна средства
Тамни прстен око ве-це шоље један је од најчешћих проблема у купатилу.
Осим што ружно изгледа, често се тешко уклања, а упорно рибање може оштетити силикон и одузети доста времена. Ипак, постоје ефикасне и једноставне методе које овај проблем решавају без напорног чишћења.
На споју између порцелана и силикона на ве-це шољи лако се задржава влага, па се ту таложе каменац, минерали и буђ. Временом то доводи до стварања тамних наслага које обичним прањем не могу да се уклоне, али постоји решење. Једно од њих је сирће.
Сирће за чишћење ве-це шоље
Један од најделотворнијих кућних трикова је употреба алкохолног сирћета. Довољно је натопити сунђер и нанети га на критично место. Након пола сата, каменац и наслаге се растварају, па се површина може једноставно обрисати и испрати топлом водом.
Микровлакна
Крпа од микровлакана натопљена сирћетом може се обмотати око ивице wц шоље и оставити два сата. Када се уклони, прстен готово потпуно нестаје без икаквог рибања.
Сода бикарбона
Густа паста од соде бикарбоне и воде наноси се на прстен и оставља да делује пола сата. Потом се површина лагано пребрише меканим сунђером и испере, а притом силикон остаје заштићен.
Лимунска киселина за белину
Раствор од лимунске киселине и воде, нанет распршивачем, ефикасно избељује наслаге. Довољно је да одстоји око 30 минута пре него што се обрише влажном крпом.
Примена ових метода враћа свежину и сјај ве-це шољи без напора и оштећења. Стручњаци саветују да се трикови повремено комбинују како би ефекат био што трајнији, а купатило увек изгледало чисто и уредно.