clear sky
34°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЉАВШТИНА ОКО ВЕ-ЦЕ ШОЉЕ НЕСТАЈЕ ОЧАС ПОСЛА УЗ ОВО СРЕДСТВО Тамне прстенове могу решити само ОВА природна средства

29.08.2025. 12:31 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
Коментари (0)
wc
Фото: unsplash.com

Тамни прстен око ве-це шоље један је од најчешћих проблема у купатилу.

Осим што ружно изгледа, често се тешко уклања, а упорно рибање може оштетити силикон и одузети доста времена. Ипак, постоје ефикасне и једноставне методе које овај проблем решавају без напорног чишћења.

На споју између порцелана и силикона на ве-це шољи лако се задржава влага, па се ту таложе каменац, минерали и буђ. Временом то доводи до стварања тамних наслага које обичним прањем не могу да се уклоне, али постоји решење. Једно од њих је сирће.

Сирће за чишћење ве-це шоље

Један од најделотворнијих кућних трикова је употреба алкохолног сирћета. Довољно је натопити сунђер и нанети га на критично место. Након пола сата, каменац и наслаге се растварају, па се површина може једноставно обрисати и испрати топлом водом.

wc
Фото: unsplash.com

Микровлакна

Крпа од микровлакана натопљена сирћетом може се обмотати око ивице wц шоље и оставити два сата. Када се уклони, прстен готово потпуно нестаје без икаквог рибања.

Сода бикарбона

Густа паста од соде бикарбоне и воде наноси се на прстен и оставља да делује пола сата. Потом се површина лагано пребрише меканим сунђером и испере, а притом силикон остаје заштићен.

Лимунска киселина за белину

Раствор од лимунске киселине и воде, нанет распршивачем, ефикасно избељује наслаге. Довољно је да одстоји око 30 минута пре него што се обрише влажном крпом.

Примена ових метода враћа свежину и сјај ве-це шољи без напора и оштећења. Стручњаци саветују да се трикови повремено комбинују како би ефекат био што трајнији, а купатило увек изгледало чисто и уредно.
 

купатило чишћење
Извор:
Блиц жена
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај