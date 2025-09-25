scattered clouds
ПТИЧИЈИ ИЗМЕТ СА АУТОМОБИЛА МОЖЕТЕ СКИНУТИ УЗ ПАР ТРИКОВА Нема потребе за скупим фарбањем и најбољим перионицама

25.09.2025. 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
измет
Фото: Canva/Ilustracija

Птичији измет није само естетски проблем, већ и озбиљна опасност за лак аутомобила, јер киселине које се налазе у измету могу нагристи заштитни слој и оставити трајна оштећења.

Ево неколико брзих и једноставних корака како да то урадите ефикасно, без ризика да оштетите каросерију.

Треба реаговати одмах

Киселост птичијег измета садржи уринску киселину која може нагристи и до саме боје аутомобила.

Када аутомобил стоји на сунцу, топлота "запече" измет у лак, што отежава уклањање и повећава ризик од флека. Правовремено чишћење помаже у очувању сјаја и вредности возила.

За брзо и безбедно уклањање птичијег измета са каросерије довољно је имати неколико једноставних ствари при руци: мекану микрофибер крпу, а у нужди могу послужити и папирни убруси, затим боцу са распршивачем напуњену обичном водом или, још боље, специјалним спрејом за аутомобиле, док су као практична опција у вожњи корисне и влажне марамице намењене за чишћење аутомобила.

izmet
Фото: Canva/Ilustracija

Четири корака у скидању

  • Попрскајте птичији измет водом или спрејом. Битно је да се не покушава суво брисање, јер то може изгребати лак. Преко тога ставите папир.
  • Сачекајте 30 до 60 секунди да се измет размекша и одвоји од површине.
  • Употребите микрофибер крпу и лагано покупите измет кружним покретима. Ако је тврдокорно, ставите мокру крпу преко мрље неколико минута.
  • Након уклањања, пребришите место чистом влажном крпом и осушите како бисте спречили појаву водених флека.
     

Воскирање аутомобила пружа додатну заштиту јер танки слој воска ствара баријеру која спречава да се нечистоће, па и птичији измет, задрже на површини, што уједно олакшава и њихово уклањање.

Поред тога, модерни начини заштите као што су заштитне фолије и керамички премази чине лак каросерије отпорнијим на киселинске наслаге и спољне утицаје, продужавајући његов сјај и трајност.
 

