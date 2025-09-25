ПТИЧИЈИ ИЗМЕТ СА АУТОМОБИЛА МОЖЕТЕ СКИНУТИ УЗ ПАР ТРИКОВА Нема потребе за скупим фарбањем и најбољим перионицама

Ево неколико брзих и једноставних корака како да то урадите ефикасно, без ризика да оштетите каросерију.



Треба реаговати одмах

Киселост птичијег измета садржи уринску киселину која може нагристи и до саме боје аутомобила.

Када аутомобил стоји на сунцу, топлота "запече" измет у лак, што отежава уклањање и повећава ризик од флека. Правовремено чишћење помаже у очувању сјаја и вредности возила.

За брзо и безбедно уклањање птичијег измета са каросерије довољно је имати неколико једноставних ствари при руци: мекану микрофибер крпу, а у нужди могу послужити и папирни убруси, затим боцу са распршивачем напуњену обичном водом или, још боље, специјалним спрејом за аутомобиле, док су као практична опција у вожњи корисне и влажне марамице намењене за чишћење аутомобила.

Фото: Canva/Ilustracija

Четири корака у скидању

Попрскајте птичији измет водом или спрејом. Битно је да се не покушава суво брисање, јер то може изгребати лак. Преко тога ставите папир.

Сачекајте 30 до 60 секунди да се измет размекша и одвоји од површине.

Употребите микрофибер крпу и лагано покупите измет кружним покретима. Ако је тврдокорно, ставите мокру крпу преко мрље неколико минута.

Након уклањања, пребришите место чистом влажном крпом и осушите како бисте спречили појаву водених флека.



Воскирање аутомобила пружа додатну заштиту јер танки слој воска ствара баријеру која спречава да се нечистоће, па и птичији измет, задрже на површини, што уједно олакшава и њихово уклањање.

Поред тога, модерни начини заштите као што су заштитне фолије и керамички премази чине лак каросерије отпорнијим на киселинске наслаге и спољне утицаје, продужавајући његов сјај и трајност.

