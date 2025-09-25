ПТИЧИЈИ ИЗМЕТ СА АУТОМОБИЛА МОЖЕТЕ СКИНУТИ УЗ ПАР ТРИКОВА Нема потребе за скупим фарбањем и најбољим перионицама
Птичији измет није само естетски проблем, већ и озбиљна опасност за лак аутомобила, јер киселине које се налазе у измету могу нагристи заштитни слој и оставити трајна оштећења.
Ево неколико брзих и једноставних корака како да то урадите ефикасно, без ризика да оштетите каросерију.
Треба реаговати одмах
Киселост птичијег измета садржи уринску киселину која може нагристи и до саме боје аутомобила.
Када аутомобил стоји на сунцу, топлота "запече" измет у лак, што отежава уклањање и повећава ризик од флека. Правовремено чишћење помаже у очувању сјаја и вредности возила.
За брзо и безбедно уклањање птичијег измета са каросерије довољно је имати неколико једноставних ствари при руци: мекану микрофибер крпу, а у нужди могу послужити и папирни убруси, затим боцу са распршивачем напуњену обичном водом или, још боље, специјалним спрејом за аутомобиле, док су као практична опција у вожњи корисне и влажне марамице намењене за чишћење аутомобила.
Четири корака у скидању
- Попрскајте птичији измет водом или спрејом. Битно је да се не покушава суво брисање, јер то може изгребати лак. Преко тога ставите папир.
- Сачекајте 30 до 60 секунди да се измет размекша и одвоји од површине.
- Употребите микрофибер крпу и лагано покупите измет кружним покретима. Ако је тврдокорно, ставите мокру крпу преко мрље неколико минута.
- Након уклањања, пребришите место чистом влажном крпом и осушите како бисте спречили појаву водених флека.
Воскирање аутомобила пружа додатну заштиту јер танки слој воска ствара баријеру која спречава да се нечистоће, па и птичији измет, задрже на површини, што уједно олакшава и њихово уклањање.
Поред тога, модерни начини заштите као што су заштитне фолије и керамички премази чине лак каросерије отпорнијим на киселинске наслаге и спољне утицаје, продужавајући његов сјај и трајност.