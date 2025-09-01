clear sky
САТУРН ДАНАС КРЕЋЕ РЕТРОГРАДНО Ево на шта сваки хороскопски знак треба да се фокусира током овог периода- Близанцима добро за обнављање породичних веза, Водолије проверавају окружење

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
saturn
Фото: unsplash.com/NASA/Ilustracija

У астрологији, „ретроградност“ означава оптичку илузију од планете која се на небу „креће уназад“, скоро као да живимо у малој паузи или преиспитивању

Данас Сатурн, планета дисциплине и одговорности, креће ретроградно.

Улази у знак Риба, што уноси додатну осетљивост, емотивни процес, а духовност и креативност постају упечатљивији у преиспитивању.

Како пише Њујорк Пост, у овом периоду долази до постављања граница и интроспекције, посебно у областима где смо до сада били отворени без заштите.

Овај транзит најбише ће осетити Јарчеви и Водолије, као и Девице и Рибе.

Ево како се ова ретроградност може одразити на сваки знак: 

Ован

Прелаз из импулса у одговорност- време за преузимање личне улоге и исправљање претходних грешака.

Бик

Преглед финансија, стабилизација вредности- идеално за ревизију начина на који управљате новцем и ресурсима.

Близанци

Побољшање комуникације и учења, изградња структура- одличан период за обнову односа са браћом/сестрама или образовне навике.

Рак

Постављање здравих граница у односима, организација породичног простора и улога.

Лав

Финансијске трансформације, интимне теме и креативно обновљавање- потенцијал за извлачење унутрашњег злата кроз дубљу емоционалну радњу.

Девица

Каријера, ефикасност, здравље- преглед рутина и смера у каријери; време за корекцију навика и поновно искуство личне сврхе.

Вага

Будите дисциплиновани у раду и здрављу- вучете се у ситуације које тестирају одговорност и рутинске обавезе.

Шкорпија

Буџет, интимност, структурна стабилност- уређивање финансија и блиских односа; превентивна провера система подршке.

Стрелац

Емоционална основa, породични простор, патријархат- унутрашње мирење и озрачивање домаћих темеља са сантиментом стабилности.

Јарац

Говор, иницијатива, краћи планови- јачање унутрашње храбрости, јаснија комуникација и дисциплина у малим акцијама.

Водолија

Друштвени кругови, интеграција у заједници- ревизија улоге у групама и пријатељствима; провера да ли сте у окружењу које вас подржава.

Рибе

Постављање емоционалних граница, креативно обнављање- време да се повежете са својим унутрашњим светом и „музом“, али са дисциплином.

 
