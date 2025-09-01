САТУРН ДАНАС КРЕЋЕ РЕТРОГРАДНО Ево на шта сваки хороскопски знак треба да се фокусира током овог периода- Близанцима добро за обнављање породичних веза, Водолије проверавају окружење
У астрологији, „ретроградност“ означава оптичку илузију од планете која се на небу „креће уназад“, скоро као да живимо у малој паузи или преиспитивању
Данас Сатурн, планета дисциплине и одговорности, креће ретроградно.
Улази у знак Риба, што уноси додатну осетљивост, емотивни процес, а духовност и креативност постају упечатљивији у преиспитивању.
Како пише Њујорк Пост, у овом периоду долази до постављања граница и интроспекције, посебно у областима где смо до сада били отворени без заштите.
Овај транзит најбише ће осетити Јарчеви и Водолије, као и Девице и Рибе.
Ево како се ова ретроградност може одразити на сваки знак:
Ован
Прелаз из импулса у одговорност- време за преузимање личне улоге и исправљање претходних грешака.
Бик
Преглед финансија, стабилизација вредности- идеално за ревизију начина на који управљате новцем и ресурсима.
Близанци
Побољшање комуникације и учења, изградња структура- одличан период за обнову односа са браћом/сестрама или образовне навике.
Рак
Постављање здравих граница у односима, организација породичног простора и улога.
Лав
Финансијске трансформације, интимне теме и креативно обновљавање- потенцијал за извлачење унутрашњег злата кроз дубљу емоционалну радњу.
Девица
Каријера, ефикасност, здравље- преглед рутина и смера у каријери; време за корекцију навика и поновно искуство личне сврхе.
Вага
Будите дисциплиновани у раду и здрављу- вучете се у ситуације које тестирају одговорност и рутинске обавезе.
Шкорпија
Буџет, интимност, структурна стабилност- уређивање финансија и блиских односа; превентивна провера система подршке.
Стрелац
Емоционална основa, породични простор, патријархат- унутрашње мирење и озрачивање домаћих темеља са сантиментом стабилности.
Јарац
Говор, иницијатива, краћи планови- јачање унутрашње храбрости, јаснија комуникација и дисциплина у малим акцијама.
Водолија
Друштвени кругови, интеграција у заједници- ревизија улоге у групама и пријатељствима; провера да ли сте у окружењу које вас подржава.
Рибе
Постављање емоционалних граница, креативно обнављање- време да се повежете са својим унутрашњим светом и „музом“, али са дисциплином.