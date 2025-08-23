ШОКАНТНО, ОЗОН СЕ ОПОРАВЉА, АЛИ ТО ВИШЕ НИЈЕ ДОБРА ВЕСТ! Наука утврдила разлоге запањујућег преокрета
Озонски омотач се опоравља, али у јеку климатских промена то више није добра вест. То је показало ново истраживање научника са Универзитета у Редингу.
Земља ће се загрејати више него што се очекивало због будућих промена у озонском омотачу, који штити планету од штетних сунчевих зрака, али и задржава топлоту јер је гас са ефектом стаклене баште, саопштио је Универзитет у Редингу.
Иако је забрана гасова који уништавају озон, попут фреона (ЦФЦ), помогла да се озонски омотач опорави, у комбинацији са повећаним загађењем ваздуха утицај озона би могао да загреје планету 40% више него што се првобитно мислило.
Нова студија открила је да се очекује да од 2015. до 2050. очекује да ће озон изазвати додатно загревање од 0,27 вати по квадратном метру. Ова цифра - која мери колико се додатне енергије задржава по квадратном метру Земљине површине - учинила би озон другим највећим доприносиоцем будућем загревању до 2050. године, одмах после угљен-диоксида (1,75 вати по метру квадратном додатног загревања).
- Земље поступају исправно настављајући да забрањују хемикалије зване ЦФЦ и ХЦФЦ које оштећују озонски омотач изнад Земље. Међутим, иако ово помаже у обнављању заштитног озонског омотача, открили смо да ће овај опоравак озона загрејати планету више него што смо првобитно мислили. Загађење ваздуха из возила, фабрика и електрана такође ствара озон близу тла, узрокујући здравствене проблеме и загревајући планету – рекао је Бил Колинс, професор Универзитета у Редингу и главни аутор студије.
Истраживање, објављено у Атмосферик кемистри анд физуикс (Атмоспхериц Цхемистрy анд Пхyсицс), користило је компјутерске моделе да симулира како ће се атмосфера променити до средине века. Модели су пратили сценарио са ниском применом мера за контролу загађења ваздуха, али са постепеним укидањем ЦФЦ и ХЦФЦ гасова како налаже Монтреалски протокол (1987).
Налази показују да заустављање производње ЦФЦ и ХЦФЦ гасова – што је урађено првенствено да би се заштитио озонски омотач – пружа мању климатску корист него што је раније израчунато. ЦФЦ и ХЦФЦ су гасови са ефектом стаклене баште који загревају планету. Земље су их забраниле да би сачувале озонски омотач, очекујући да ће то такође помоћи у борби против климатских промена. Али, како се озонски омотач опоравља, он ствара додатно загревање које поништава већи део климатских користи од уклањања ЦФЦ и ХЦФЦ гасова.
Заштита озонског омотача остаје кључна за људско здравље и превенцију рака коже. Озонски омотач штити Земљу од опасног ултраљубичастог зрачења које може нашкодити људима, животињама и биљкама. Међутим, истраживање сугерише да климатске политике треба ажурирати како би се узео у обзир већи ефекат загревања који има озон.