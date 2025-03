ШПАНКИЊА ПРОЖИВЕЛА НЕВЕРОВАТНИХ 117 ГОДИНА Њени гени откривају тајну дуговечности

Марија је преминула у августу 2024. године, а готово осам месеци касније, научници су дошли до закључака који би могли променити разумевање дуговечности.

Тим истраживача са Универзитета у Барселони анализирао је њен микробиом и ДНК. Резултати су показали да је имала "микробиом детета" и "привилеговани геном". Професор генетике, Мануел Естељер, открио је да су њени јединствени гени смањили њену биолошку старост за око 17 година.

Њена ћерка Роза Морет раније је изјавила да је њена мајка доживела толику старост јер никада није била озбиљно болесна. Марија Брањас, која је памтила Први светски рат и Шпански грађански рат (1936–1939), почела је да губи вид, памћење и слух тек пред крај живота.

Here's a picture of Maria Branyas Morera celebrating her 117th birthday from her nursing home in Catalonia 🥰️



📷 Residència Santa María del Tura pic.twitter.com/hTOJPgU98B

— Guinness World Records (@GWR) March 4, 2024 Истраживања су показала да је Марија имала добре нивое холестерола, "изузетну" регулацију шећера у крви и "савршено" избалансиран имуни систем. Њена исхрана, која се састојала од три јогурта дневно, уз потпуно избегавање алкохола и цигарета, такође је допринела њеној дуговечности.