СПЕЦИЈАЛАН ТРЕТМАН „ТЕШКАША” ИЗ КРИМИНАЛНОГ СВЕТА РАЗБЕСНЕО ГРАЂАНЕ Сваки његов месец иза решетака кошта око 55.000 евра, а ево шта подразумева
Велико узбуђење влада у Аустрији због најтежег затвореника у тој држави: пошто у ћелији у бечком Окружном суду за затвореника тешког скоро 300 килограма заиста постоји опасност од ломљења конструкције кревета, порески обвезници плаћају право богатство, између осталог и за његову фактичку 24-часовну негу.
И то у време када други Аустријанци месецима чекају на лекарске прегледе, пише Kronen Zeitung.
Недостатак лекара и „бег” медицинског особља у иностранство, операције одлагане „до судњег дана” – проблеми аустријског здравственог система осећају се на сваком кораку. Али док грађани који су „напољу” често чекају месецима на лекарски термин (осим ако не плате приватно), за криминалце који су иза решетака и даље има довољно новца.
Тешки криминалац складиштио десетине килограма дроге у стану
Посебно је занимљив случај притвореника који је првобитно био смештен у затвору Josefstadt због сумње на трговину наркотицима. У „бункер-стану” 29-годишњака у бечком кварту Фаворитен пронађене су велике количине дроге – између осталог 45 килограма канабиса, два килограма кокаина, скоро два килограма амфетамина и више од 2.000 таблета екстазија.
Његов адвокат, познати Филип Волм, ипак наглашава: „Мој клијент, због свог здравственог стања, није у могућности да почини тако тешка кривична дела.”
У притвору су и два саучесника. Њихов бранилац Кристијан Вернер за Kronen Zeitung каже: „Истина је да су више пута били у стану осумњиченог, али немају никакве везе са тим случајем.”
Нема опасности од бекства, али постоји опасност од лома кревета
Пошто млади Аустријанац тежи 289 килограма, а оквир кревета у највећем затвору у земљи није могао да издржи његову тежину и претило је да се поломи, осумњичени, који иза решетака чека суђење због опасности од поновног извршења дела, недавно је судском одлуком пребачен у затвор Корнеубург у Доњој Аустрији.
Привремени смештај у посебно обезбеђеном одељењу Универзитетске клинике у Кремсу, уз стални надзор двојице затворских чувара, више није био могућ због трошкова.
Занимљив детаљ: пошто специјални транспорт у једном правцу кошта чак 5.000 евра, испитивања се сада обављају искључиво путем видео-линка.
Кревет мора бити посебно заварен
Поред посебно завареног оквира кревета, овом „тешкашу” из криминалног света потребна је и фактичка 24-часовна нега.
Однедавно, његовом негом у специјалном кревету баве се медицински радници из једне приватне агенције за изнајмљивање особља. Према речима инсајдера из правосуђа, трошкови за негу и чување овог најтежег затвореника у земљи износе око 1.800 евра дневно (!) и падају на терет пореских обвезника.
„Једноставно лудило – на грађанима се штеди”
Сваки његов месец иза решетака кошта око 55.000 евра. За поређење, то је десет пута више од просечног затвореника, за кога дневни трошак износи око 180 евра.
То је изазвало бес и код посланика FPÖ-а и безбедносног портпарола Кристијана Лауша, који је за Kronen Zeitung изјавио: „Ево како ова влада троши порески новац. Једноставно лудило – док се на рачун грађана драстично штеди у здравству!”
И међу смањеним бројем затворских чувара влада велико незадовољство. Многи се питају зашто „специјални пацијент”, који је у притвору већ две недеље, није смештен у старачки дом. То би вероватно било знатно јефтиније. Поготово јер мушкарац од малтене 300 килограма, чак и у случају пресуде, вероватно није здравствено способан за издржавање казне затвора.