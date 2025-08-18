ТЕМА „ДНЕВНИКА”: СРБИ НАЈТЕЖЕ ПОГОЂЕНИ ХАШКИМ ПРЕСУДАМА Три деценије после У ЕВРОПСКИМ ЗАТВОРИМА ЈОШ 16 ОСУЂЕНИКА
Некадашњи начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Небојша Павковић, којег је суд у Хагу осудио на 22 године затвора због злочина на Косову и Метохији, затражио је прошле недеље пуштање на условну слободу због озбиљне болести.
О исходу овог захтева одлучиће Механизам за кривичне судове у Хагу. Иначе, он се налази у затвору у Финској и остале су му мање од две године да издржи пуну казну.
Небојша Павковић се предао Хашком трибуналу у априлу 2005. године, у коме је најпре 2009., а онда и 2014. правноснажно осуђен на 22 године робије и исте године је пребачен у Финску на издржавање казне. Он је још пре пет година издржао две трећине казне и стекао услов да буде пуштен на превремену слободу. Павковић је такав захтев одмах и послао, али је тадашњи председник Механизма Кармел Ађијус 2022. то одбио, наводећи да се није довољно рехабилитовао.
У европским казаматина још 16 Срба служи дуге хашке пресуде. Једини у притворској јединици бившег Трибунала у Схевенингену је некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић, који издржава доживотну казну због геноцида у Сребреници током рата у Босни и Херцеговини. Пре три месеца је затражио ослобађање из здравствених разлога, али је тај захтев одбијен.
Бивши председник Републике Српске Радован Караџић, који је такође лошег здравља, казну доживотне робије издржава у затвору Албани на острву Вајт у Великој Британији. Недавно је поднео тужбу против британске секретарке за правосуђе јер сматра да се према њему поступа нечовечно, да му је забрањено да комуницира на матерњем језику и да у ћелију унесе лаптоп.
У затвору у Немачкој су некадашњи високи функционер МУП-а Србије Властимир Ђорђевић, који је осуђен на 18 година затвора, Драгољуб Кунарац из Републике Српске, осуђен на 28 година робије, као и генерали ВРС Станислав Галић и Вујадин Поповић.
У Француској казну од 40 година затвора издржава лекар Миломир Стакић из Приједора, којем је најпре изречена доживотна робија, али му је после жалбе казна ублажена.
Доживотну казну у Естонији издржава Милан Лукић, вођа паравојних формација „Белих орлова” и „Осветника”, док је његов рођак Средоје Лукић, припадник тих јединица, осуђен на 30 година затвора и казну издржава у Норвешкој.
Припадницима српске националности 1.138 година робије
У затвору у Естонији је и некадашњи председник Републике Српске Крајине Милан Мартић, који је осуђен на 35 година затвора, као и Драгомир Милошевић, генерал Војске Републике Српске, који издржава казну од 29 година.
У Финској је, под сличним образложењем, и генерал Војске РС Радивоје Милетић, осуђен на 18 година затвора, а генерал Радислав Крстић, осуђен на 35 година затвора, је у Пољској, као и бивши министар полиције РС Мићо Станишић и некадашњи начелник регионалног центра полиције Бањалука Стојан Жупљанин.
За више од три деценије постојања Хашки суд је изрекао укупно 1.138 година робије припадницима српске ационалности, убедљиво највише од свих народа који су учествовали у ратним сукобима на тлу бивше Југославије.
Трибунал је 2017. године затворио врата, а наследио га је Међународини резидуални судски механизам, који одлучује о судбини преосталих српских заточеника.