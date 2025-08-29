СРБИ СЕ ВОЗЕ МАСОВНО ОВОМ КОМПАНИЈОМ, А ОНА КОНТРОЛИШЕ ПРТЉАГЕ СТРОГО Запосленима дају БОНУСЕ ако туристима одузму ранчеве! Ево на шта треба да обратите пажњу
Рајанер ће исплаћивати повећане и неограничене бонусе запосленима на аеродрому од 2,50 евра за сваки комад ручног пртљага који не испуњава услове, објавио је извршни директор авио-компаније.
Генерални директор Мајкл О’Лири бранио је политику авио-компаније и рекао да ће месечно ограничење од 80 евра такође бити укинуто, извештава Гардијан.
Путницима чији ручни пртљаг прелази максималне димензије за мали кофер биће наплаћена накнада до 75 фунти (90 евра), а њихов пртљаг ће бити смештен у пртљажник.
Казне су разљутиле неке путнике, посебно након што се сазнало да се особље на капији подстиче да обрати пажњу на превелики пртљаг.
Али, генерални директор Рајанера, Мајкл О’Лири, не попушта. Он каже да ће авио-компанија повећати бонусе како би осигурала да пртљаг остане одговарајуће величине.
„Повећаћемо их са 1,50 евра на 2,50 евра, вероватно од почетка зимског распореда летења у новембру“, рекао је.
„И апсолутно се не извињавам због тога“, додао је.
О’Лири је такође рекао да ће авио-компанија укинути ограничење бонуса, тренутно постављено на 80 евра месечно, како би подстакла особље да уочи више неправилног пртљага.
„Људе треба подстицати. Желим да наше особље ухвати људе који варају систем“, категоричан је О’Лири.
Сви путници могу бесплатно унети у кабину малу торбу која се може ставити испод седишта, максималне величине 40 x 30 x 20 центиметара. Остали ручни пртљаг, обично мали кофер са точковима, до 55 x 40 x 20 центиметара, може се унети у кабину уз додатну накнаду, која је обично мања од цене која се плаћа за регистровани пртљаг у пртљажнику.
Слична политика је на снази у Свиспорту, који обавља летове компаније ИзиЏет. Запослени добијају 1,20 фунти (1,40 евра) по регистрованом пртљагу како би спроводили слична правила на капији за укрцавање као Рајанер.
О’Лири је рекао да су забринутости због мањих прекршаја преувеличане: „Редовно се укрцавам на летове у Даблину и немамо никаквих проблема са малим торбама, то је мит. Неки путници кажу 'ох, само је рајсфершлус био откинут', али ако је рајсфершлус једина ствар која не испуњава прописе о величини, у реду је.“
Додао је: „Још увек сам збуњен бројем људи са ранчевима који мисле да ће проћи кроз проклета врата, а ми нећемо приметити ранац. Приметићемо. И ви ћете платити за ранац. Нећете наставити ако вам се не свиђа.“
О’Лири је рекао да број људи који плаћају улазнице опада. „Не покушавамо да ухватимо људе у лажи. Већина путника, 99,9%, поштује правила. Број људи који плаћају улазницу је мањи од 0,1% наших путника, што је и даље 200.000 путника годишње.“
„Дакле, још увек имамо посла да их се решимо, али је број људи који плаћају улазницу мали. Добијају несразмерно велику медијску пажњу, али искрено, нас заправо није брига“, каже он.
На конференцији за новинаре у Лондону, рекао је новинарима: „Само наставите да извештавате јер желимо да сви поштују правила. Ако поштујете правила, нема проблема. Водимо веома ефикасну, јефтину авио-компанију и не дозвољавамо никоме да нам стане на пут.“