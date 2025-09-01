СРПКИЊЕ ЛЕПОТОМ ФАСИЦИНИРАЛЕ ОЦА ИЛОНА МАСКА ЕРОЛА „Заједно са Рускињама оне су најлепше на свету“
Додао је и да му је Илон саветовао да не иде у Москву, као и једна европска краљевска породица, али да је ипак отишао јер, како каже, "воли да види ствари својим очима"
Ерол Маск, отац америчког милијардера Илона Маска изјавио је да је руски лидер Владимир Путин "изузетан државник који је успео да очува јединство Русије", док је украјинског председника Володимира Зеленског назвао "корумпираним диктатором".
У интервјуу за шпански лист Ел Мундо Маск старији је навео да је након посете Москви, где је, како каже, провео цео дан са министром спољних послова Сергејем Лавровом, изразио снажну подршку руском режиму.
"Путин је успео да очува јединство огромне, комплексне земље. То не може да постигне диктатор. То постиже лидер са визијом", рекао је.
Украјинског председника Володимира Зеленског назвао је "корумпираним диктатором" уз тврдњу да је Украјина одговорна за "геноцид над русофоним становништвом у Донбасу".
"Зеленски је ауторитарац који гура земљу у рат док глуми демократу. Његова власт је персонализована, репресивна и потпуно зависна од америчког новца", рекао је Маск.
"Москва је драгуљ. Све је чисто, уредно. Потпуно је безбедно. То је савршен град. А Рускиње су невероватне. Све би могле да буду модели. Заједно са Српкињама, оне су најлепше жене на свету", оценио је Ерол Маск.