СРПСКИ ДИНАР У 10 НАЈСТАРИЈИХ ВАЛУТА Да ли знате из ког века датира?
Свет новца крије занимљиве тајне, а међу њима су и валуте које вековима прате људску цивилизацију.
Иако су многе банкноте и кованице доживеле модернизацију, ове валуте су опстале кроз векове и и даље су званично у оптицају.
Данас постоји око 180 званичних валута које признају Уједињене нације. Већина нас познаје велике играче, амерички долар, евро или јен. Међутим, занимљиво је приметити да, док су неке валуте нове у игри, друге постоје вековима, носећи са собом наслеђе историје, царства и културне отпорности. Сада се поставља питање које су најстарије валуте на свету које су још увек у оптицају? Листу можете пронаћи овде.
Британска фунта – 8. век
Датирајући из 8. века током владавине краља Офе и званично рафинисана под краљем Хенријем ИИ у 12. веку, фунта је најстарија валута која је још увек у употреби. Од златног доба Британског царства до данашњих дебата након Брегзита, фунта је преживела инвазије, ратове и економске олује.
Српски динар (Србија) – 1214.
Српски динар је први пут звецкао на средњовековним пијацама 1214. године под краљем Стефаном Немањићем. Упркос вековима политичких превирања, регионалних ратова и променљивих савеза, динар је опстао.
Руска рубља (Русија) – 13. век
Рубља је добила име од руске речи рубит, што значи „сећи“, што је алузија на њено порекло као комада сецканог сребра. Први пут уведена у 13. веку, рубља је и данас јака, издржавши цареве, револуције и више него неколико санкција.
Амерички долар (Сједињене Државе) – 1785.
Моћни амерички долар је можда млађи од фунте или рубље, али од свог званичног усвајања 1785. године, постао је најтргованија валута на свету. Од небодера на Вол Стриту до уличних продаваца широм света, зелена валута је свуда.
Хаићански гурд (Хаити) – 1813.
Рођен на Карибима након стицања независности Хаитија, гурд је постао национална валута 1813. године. Његова издржљивост је изузетна с обзиром на бурну економску историју Хаитија, што га чини и симболом независности и опстанка.
Фокландска фунта (Фокландска острва) – 1833.
Удаљена, ветровита и пуна оваца, Фокландска острва имају своју фунту, везану за британску фунту од 1833. године. Она служи као подсетник на глобални колонијални отисак Британије, мада је нећете често видети ван острва.
Доминикански пезос (Доминиканска Република) – 1844.
Доминикански пезос је настао упоредо са стицањем независности нације од Хаитија. Као и ритмови меренгеа на острву, пезос је постао део њеног националног идентитета.
Швајцарски франак (Швајцарска) – 1850.
Прецизни сатови, чоколада и неутралност можда дефинишу Швајцарску данас, али швајцарски франак је њена чврста валута од 1850. године. Уз подршку финансијске репутације Швајцарске, франак је постао сигурно уточиште за инвеститоре широм света.
Канадски долар (Канада) – 1871.
Уведен 1871. године, канадски долар одражава независност и практичност нације, осмишљен да буде усклађен са доларом њеног јужног суседа. Данас је то једна од најстабилнијих валута на свету, са надимком „луни“ захваљујући птици на новчићу.
Јапански јен (Јапан) – 1871.
Модерном Јапану је била потребна стандардизована валута, а јен је уведен 1871. године у складу са Законом о новој валути. Његово име на јапанском значи „круг“, што одражава округли облик његових кованица. Данас је јен трећа најтргованија валута на свету, уз долар и евро.
Најстарије валуте света показују колико је финансијска стабилност важна за друштво и економију. Ове валуте нису само новац – оне су део културне и историјске баштине својих земаља.