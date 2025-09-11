light rain
ДО 2030. ГОДИНЕ СВЕТ ОСТАЈЕ БЕЗ ОВИХ ВАЛУТА Први на реду је бугарски лев, али то је само почетак

11.09.2025. 20:20 20:30
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
валуте
Фото: freepik ilustarcija

Ово су валуте које би могле нестати до 2030. године.

До 2030. свет новца вероватно неће изгледати исто: неке националне валуте биће угашене или замењене (нпр. преласком на евро), друге ће се регионално ујединити (пројекти попут „Ецо“ у западној Африци), а трећи правац представља нагло ширење дигиталних валута централних банака (ЦБДЦ), које не укидају валуту – али мењају начин на који је користимо.

Уместо сензационалистичких прогноза "која тачно валута нестаје", доносимо преглед најреалнијих сценарија поткрепљених доступним званичним документима и актуелним одлукама.

Сигуран случај: Бугарски лев одлази у историју - Бугарска прелази на евро 1. јануара 2026.
Најконкретнији и фактички потврђен пример "нестанка" једне валуте у скором року је бугарски лев: ЕУ је у јулу 2025. довршила потребне правне кораке и дала зелено светло да Бугарска уведе евро 1. јануара 2026. године. Тиме лев одлази у историју, а Бугарска постаје 21. чланица еврозоне. 

евро
Фото: Ilustracija pixabay

Зашто је ово важно за 2030.?
 

Ширење еврозоне до 2026. поставља преседан и притисак на друге чланице ЕУ ван евра (Шведска, Пољска, Чешка, Мађарска, Румунија, Данска).

Иако те земље тренутно не имају фиксне рокове, процес Бугарске може подстаћи нове расправе до 2030. о убрзању конвергенције - макар политичке.

Амбициозан, али одлаган: "Ецо" - заједничка валута за западну Африку
ECOWAS (Економска заједница западноафричких држава) већ годинама планира увођење заједничке валуте "Ецо". Рокови су више пута померани; последњи званични циљ био је 2027., уз признање да постоје значајне техничке и политичке препреке. Ако до 2030. дође до пуне имплементације, то би значило гашење више националних валута чланица у корист једне заједничке. Реално, пројекат је и даље на дугом штапу, али остаје највећи потенцијални "валутни догађај" у развојним регионима. 

Регионалне уније нуде веће тржиште, ниже трошкове трансакција и монетарну стабилност, али траже одрицање дела суверенитета и строге фискалне/монетарне критеријуме. До 2030. економска конвергенција и институционална спремност биће кључ: ако не буде помака, "Ецо" ће само остати идеја, уколико успе, биће то највећа промена валутне мапе изван Европе.

Нове форме старе валуте: ЦБДЦ – дигитална верзија динара, евра или долара
ЦБДЦ (дигиталне валуте централних банака) не укидају валуту, али радикално мењају начин употребе (плаћања, програмабилност, offline трансакције, шири приступ финансијама). Истраживање и пилот-пројекти експлодирали су после пандемије: од Индије (е-рупија) и Кине (e-CNY) до Нигерије (еНаира) и Јамајке (JAM-DEX). Глобално, већина централних банака истражује, тестира или пилотира ЦБДЦ, а део земаља је у одмаклој фази.

До краја деценије можемо очекивати да више великих економија уведе шире доступне ЦБДЦ-е (бар у пилот-режиму), посебно у сегментима малих плаћања, помоћи државе и крос-граничних трансфера. Валуте неће "нестати", али кеш и класични електронски новац добиће озбиљну конкуренцију у виду државног дигиталног новца.

Када национална валута "пукне": Пример Зимбабвеа и увођење ЗиГ (2024)
Ако постоји пример радикалне промене валуте због губитка поверења, то је Зимбабве. После година инфлације и нагле девалвације, држава је 2024. увела ЗиГ (Zimbabwe Голд) – нову валуту делом поткрепљену девизним резервама и златом – која је заменила зимбабвеански долар. Иако модел и даље трпи шокове и корекције, случај показује како екстремна макро нестабилност може довести до брисања једне валуте и увођења друге.

Државе које улазе у спиралу хиперинфлације и еродираног поверења могу бити приморане да укину или ребрендирају валуту (често уз привремено или трајно ослањање на долар/еуро у реалном сектору). То се не предвиђа по шаблону, већ зависи од домаће политике, резерви и реформи.

долар
Фото: Ilustracija pixabay

"Де-доларизација" није исто што и укидање долара
Често се мешају две ствари: смањење ослонца на долар у међународној трговини и резервама (де-доларизација) и укидање долара - што није на столу. Напротив, извештаји Федералних резерви потврђују да је улога долара и даље прееминентна због величине и дубине америчког финансијског тржишта, правне сигурности и ликвидности. Промене у валутним резервама се дешавају споро и најчешће су инкременталне.

Да ли све ове промене дотичу и Србију?
Србија нема најављена разматрања о укидању динара; монетарна политика НБС је усмерена на стабилност цена и курсну стабилност кроз циљану инфлацију и управљање девизним резервама. Оно што је релевантније за грађане и привреду до 2030. јесте дигитализација плаћања и могући глобални талас ЦБДЦ-а, који може посредно утицати на трошкове прекограничних трансфера и доступност дигиталне инфраструктуре. 

Србија данас

