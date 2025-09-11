ДО 2030. ГОДИНЕ СВЕТ ОСТАЈЕ БЕЗ ОВИХ ВАЛУТА Први на реду је бугарски лев, али то је само почетак
Ово су валуте које би могле нестати до 2030. године.
До 2030. свет новца вероватно неће изгледати исто: неке националне валуте биће угашене или замењене (нпр. преласком на евро), друге ће се регионално ујединити (пројекти попут „Ецо“ у западној Африци), а трећи правац представља нагло ширење дигиталних валута централних банака (ЦБДЦ), које не укидају валуту – али мењају начин на који је користимо.
Уместо сензационалистичких прогноза "која тачно валута нестаје", доносимо преглед најреалнијих сценарија поткрепљених доступним званичним документима и актуелним одлукама.
Сигуран случај: Бугарски лев одлази у историју - Бугарска прелази на евро 1. јануара 2026.
Најконкретнији и фактички потврђен пример "нестанка" једне валуте у скором року је бугарски лев: ЕУ је у јулу 2025. довршила потребне правне кораке и дала зелено светло да Бугарска уведе евро 1. јануара 2026. године. Тиме лев одлази у историју, а Бугарска постаје 21. чланица еврозоне.
Зашто је ово важно за 2030.?
Ширење еврозоне до 2026. поставља преседан и притисак на друге чланице ЕУ ван евра (Шведска, Пољска, Чешка, Мађарска, Румунија, Данска).
Иако те земље тренутно не имају фиксне рокове, процес Бугарске може подстаћи нове расправе до 2030. о убрзању конвергенције - макар политичке.
Амбициозан, али одлаган: "Ецо" - заједничка валута за западну Африку
ECOWAS (Економска заједница западноафричких држава) већ годинама планира увођење заједничке валуте "Ецо". Рокови су више пута померани; последњи званични циљ био је 2027., уз признање да постоје значајне техничке и политичке препреке. Ако до 2030. дође до пуне имплементације, то би значило гашење више националних валута чланица у корист једне заједничке. Реално, пројекат је и даље на дугом штапу, али остаје највећи потенцијални "валутни догађај" у развојним регионима.
Регионалне уније нуде веће тржиште, ниже трошкове трансакција и монетарну стабилност, али траже одрицање дела суверенитета и строге фискалне/монетарне критеријуме. До 2030. економска конвергенција и институционална спремност биће кључ: ако не буде помака, "Ецо" ће само остати идеја, уколико успе, биће то највећа промена валутне мапе изван Европе.
Нове форме старе валуте: ЦБДЦ – дигитална верзија динара, евра или долара
ЦБДЦ (дигиталне валуте централних банака) не укидају валуту, али радикално мењају начин употребе (плаћања, програмабилност, offline трансакције, шири приступ финансијама). Истраживање и пилот-пројекти експлодирали су после пандемије: од Индије (е-рупија) и Кине (e-CNY) до Нигерије (еНаира) и Јамајке (JAM-DEX). Глобално, већина централних банака истражује, тестира или пилотира ЦБДЦ, а део земаља је у одмаклој фази.
До краја деценије можемо очекивати да више великих економија уведе шире доступне ЦБДЦ-е (бар у пилот-режиму), посебно у сегментима малих плаћања, помоћи државе и крос-граничних трансфера. Валуте неће "нестати", али кеш и класични електронски новац добиће озбиљну конкуренцију у виду државног дигиталног новца.
Када национална валута "пукне": Пример Зимбабвеа и увођење ЗиГ (2024)
Ако постоји пример радикалне промене валуте због губитка поверења, то је Зимбабве. После година инфлације и нагле девалвације, држава је 2024. увела ЗиГ (Zimbabwe Голд) – нову валуту делом поткрепљену девизним резервама и златом – која је заменила зимбабвеански долар. Иако модел и даље трпи шокове и корекције, случај показује како екстремна макро нестабилност може довести до брисања једне валуте и увођења друге.
Државе које улазе у спиралу хиперинфлације и еродираног поверења могу бити приморане да укину или ребрендирају валуту (често уз привремено или трајно ослањање на долар/еуро у реалном сектору). То се не предвиђа по шаблону, већ зависи од домаће политике, резерви и реформи.
"Де-доларизација" није исто што и укидање долара
Често се мешају две ствари: смањење ослонца на долар у међународној трговини и резервама (де-доларизација) и укидање долара - што није на столу. Напротив, извештаји Федералних резерви потврђују да је улога долара и даље прееминентна због величине и дубине америчког финансијског тржишта, правне сигурности и ликвидности. Промене у валутним резервама се дешавају споро и најчешће су инкременталне.
Да ли све ове промене дотичу и Србију?
Србија нема најављена разматрања о укидању динара; монетарна политика НБС је усмерена на стабилност цена и курсну стабилност кроз циљану инфлацију и управљање девизним резервама. Оно што је релевантније за грађане и привреду до 2030. јесте дигитализација плаћања и могући глобални талас ЦБДЦ-а, који може посредно утицати на трошкове прекограничних трансфера и доступност дигиталне инфраструктуре.