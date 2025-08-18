few clouds
ШТА ЗНАЧИ “СКИБИДИ” Друштвене мреже мењају енглески, Кембриџ додао 6.000 нових речи

18.08.2025. 14:12 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: www.freeimages.com

ЛОНДОН:  Израз "скибиди" из жаргона којег популаришу друштвене мреже једна је од 6.000 нових речи које су ове године додате у Кембриџов онлајн речник.

"Интернет култура мења енглески језик, а фасцинантно је све то посматрати и унети у речник", изјавио је програмски менаџер за лексикологију Кембриџовог речника, Колин Мекинтош, пренео је АП. 

"Скибиди" је израз који је створио креатор анимиране серије на ЈуТјубу, а може да значи "кул" или "лош", док се може користити и без правог значења, као шала. Међу осталим новим речима које ће бити додате је и тредвајф ("tradwife"), скраћеница од "traditional wife" ("традиционална супруга") , која означава удату мајку која кува, чисти и објављује постове на друштвеним мрежама. 

Још један нови израз је и "делулу" који је настао игром речи и спајањем термина делужнал (delusional (неко ко је у заблуди), са сличном дефиницијом веровања у нереалне ствари. У речник ће бити додат и израз маус џиглер ("mouse jiggler"), настао услед повећаног рада на даљину током пандемије ковида, а који означава уређај, или софтвер који ствара утисак да радиш и онда када не радиш. 

Из компаније која ствара Кембриџов речник саопштили су да се приликом његовог састављања користи база података од више од две милијарде речи писаног и говорног енглеског језика, како би се пратило како нове речи користе различити људи, као и колико често и у којем контексту су коришћене, наводи АП. "Ми додајемо само оне речи за које мислимо да имају снагу да се одрже у употреби", закључио је Мекинтош.

 

