СВЕТ ЈЕ МИСЛИО ДА ЈЕ ПОМПЕЈА НЕСТАЛА, АЛИ ИСТИНА ЈЕ МНОГО МРАЧНИЈА Људи живели изнад пепела, у некој врсти логора

07.08.2025.
Најновија археолошка истраживања показала су да су се људи и након ерупције Вулкана Везувио враћали да живе у рушевинама Помпеје.

Археолози верују да су се неки становници који су преживели ерупцију вулкана 79. године нове ере, а који нису могли себи да приуште да започну нови живот негде другде, вратили на локацију, а да су им се вероватно придружили и други који су тражили место за насељавање, преноси BBC.

Помпеја је била дом за више од 20.000 људи пре него што је Везув еруптирао 79. године нове ере и затрпао велики део града, пре његовог поновног открића у 16. веку.

„Захваљујући новим ископавањима, слика је сада јаснија: Помпеја после 79. године се поново појављује, мање као град, а више као несигурна и сива агломерација, нека врста логора, фавела међу још увек препознатљивим рушевинама Помпеје каква је некада била”, рекао је директор локалитета Габријел Чухтригел.

Докази указују на то да су људи живели без инфраструктуре и услуга типичних за римски град и да су рушевине пружиле прилику за проналажење вредних предмета, рекли су истраживачи.

Сматра се да су људи живели на горњим спратовима кућа изнад пепела, док су доњи спратови претворени у подруме.

Ипак, Чухтригел наводи да су, у журби да се дође до добро очуваних артефаката Помпеје, „слаби трагови поновног насељавања локалитета буквално уклоњени и често збрисани без икакве документације”.

