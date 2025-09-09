light rain
ТЕРАСЕ И БАЛКОНИ ЧЕСТО КРИЈУ НЕОЧЕКИВАНЕ ПРИЗОРЕ Заборавите на цвеће и лежаљке: У ОВОМ КОМШИЛУКУ ЈЕ ПРАВА ФАРМУ ЖИВИНЕ!

09.09.2025. 18:10 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
petao
Фото: Pixabay

На тераси једне градске зграде у региону власник стана направио је импровизовану мини фарму са кокошкама и петловима, а видео-снимак овог необичног призора брзо је постао виралан на друштвеним мрежама.

Док неки користе своје терасе за цвеће и одмор, а други за мини теретане или складиштење ствари, појединци су отишли корак даље – и направили праву балконску фарму са живином.

Снимак, који је објављен на Инстаграм/Твитер профилу „Man from Skopje”, приказује терасу са просутим сеном и кокошкама, док се у позадини чује кукурикање петла, што је додатно зачинило призор. Иако није познато где је снимак настао, изазвао је огроман број реакција корисника са Балкана.

 

Реакције корисника мрежа

Опис снимка шаљиво наводи „3.200 евра по квадрату“, док коментари испод видеа варирају од смешних до изненађујућих:

„Хоћете ли јаја из подног, слободног или балконског узгоја?”

„Није то добро, треба ставити неку мрежу изнад, прелетеће у једном тренутку.”

„Ха-ха. Је л' то утиче на цену јаја и пилетине?”

„Генијално!”

Други коментари шаљиво истичу свакодневне градске изазове, али и креативност власника који је терасу претворио у необичну мини фарму у стану.

Балконски петлови као јутарњи аларм

Снимак показује како цео комплекс зграда „ужива“ у ненавијеном али упорном будилнику у виду петла, посебно у раним јутарњим сатима.

Овај вирални видео је доказ да балкони и терасе градских станова могу сакрити неочекиване и потпуно необичне призоре, а креативност појединаца у урбаним срединама често изненади и насмеје публику на друштвеним мрежама.

тераса фарма перад
