ТРИ ЈЕДНОСТАВНА ТРИКА КОЈА ЋЕ ВАС РАСХЛАДИТИ БЕЗ КЛИМЕ Те трошите струју, а врућина остаје ван стана
Опет нам стиже врели талас а са овим триковима можете додатно расхладити кућу, чак иако немате климу или вентилатор.
Врућина у кући ће нестати у трену – јефтини и једноставни трикови за расхлађивање!
Током летњих месеци, високе температуре могу учинити боравак у дому неудобним, али уз помоћ неколико једноставних и јефтиних трикова, можете ефикасно расхладити свој простор.
Топлота често доноси нелагодност и исцрпљеност, али постоје ефикасни начини да се просторије расхладе користећи природне методе.
Уместо ослањања на технику, једноставни трикови попут природне вентилације, коришћења влажних крпа и прилагођавања дневних рутина могу пружити потребно освежење.
Замрачите простор
Постављање квалитетних завеса је приступачан начин за блокирање топлоте. Размислите о боји и врсти завеса; светле ролете и завесе од дебље тканине најбоље блокирају топлину. Током зиме можете их заменити тамнијим завесама како бисте задржали топлину.
Биљке
Биљке не само да могу побољшати изглед и мирис вашег дома, већ могу смањити унутрашњу температуру и до 12 степени. Биљке хладе просторију кроз процес назван транспирација, који је сличан људском знојењу. Овај процес укључује испаравање вишка воде из лишћа биљака, што хлади ваздух у просторији.
Користите термофор
Узмите стари термофор, напуните га хладном водом и ставите у замрзивач. Када се замрзне, можете га користити за расхлађивање било ког дела куће. Да бисте лакше заспали, ставите га на дно кревета или испод јастука.