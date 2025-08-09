ВРЕО ДАН, ХЛАДАН СТАН Ово је пет трикова за расхлађивање који стварно раде
Кад крене да пржи, а клима ти није опција – било да је немаш, не волиш је или ти рачуни већ дишу за вратом – не мораш да се топиш.
Постоје трикови који стварно раде, проверени у становима широм Балкана. Без филозофије, без трошења, само паметно расхлађивање.
1. Затвори стан кад сунце удари – отвори кад зађе
Највећа грешка је држати прозоре отворене кад напољу гори асфалт. Затвори све од 10 до 17 сати, спусти ролетне, завесу, направи мрак. Кад сунце оде, отвори све – нек уђе ноћни ваздух. То је твој природни клима уређај.
2. Вентилатор + лед = домаћа клима
Вентилатор сам по себи не хлади, али ако ставиш чинију са ледом испред њега – добијаш ефекат климе. Још боље: постави га да дува ка прозору, да избацује топлоту. Ако имаш два, направи промају – то је балкански луксуз.
3. Угаси све што греје – и ти ћеш се охладити
Рерна, компјутер, ТВ – све то греје простор. Кад не користиш, угаси. Уместо кувања, направи хладну салату, јогурт са поврћем, сендвич. И светла – нека буду ЛЕД, нека буду угашена кад не треба. Мање струје, мање топлоте.
4. Мокар пешкир, хладан туш – брзо олакшање
Обеси мокар пешкир на врата или прозор – како се суши, хлади ваздух. Туширање хладном водом не само да расхлађује тело, већ и спушта температуру у купатилу. Ако ти је баш вруће, покваси стопала, врат или руке – ефекат је брз.
5. Памук, фрижидер и трикови за лакше спавање
Лети се спава тешко, али памук помаже. Постељина нека буде лагана, прозрачна. Јастук можеш да ставиш у фрижидер на 15 минута – не звучи гламурозно, али ради. Спавај у лаганој одећи, без чаршава ако треба. Тело ће ти бити захвално.