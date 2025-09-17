broken clouds
ВАЖАН САВЕТ ДА БРЗО ОТОПИТЕ ЗАМРЗИВАЧ Мали кухињски трик решава проблем са ледом на полицама

17.09.2025. 17:47 17:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Она.телеграф.рс
Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

Већина нас има ролну алуминијумске фолије негде у кухињи, најчешће је користимо за кување или чување хране.

Али да ли сте знали да овај сјајни кухињски савезник има десетине изненађујућих примена - од којих вам неке могу уштедети време, новац и живце, конкретно за замрзивач?

Алуминијумска фолија није ту само да покрије тепсију или помогне у печењу. То је вишенаменски алат са триковима који далеко превазилазе рерну. Хајде да истражимо њене најбоље употребе и откријемо један мање познат трик који би могао да вам потпуно промени начин на који одржавате замрзивач.

Ево неколико уобичајених (и мање познатих) начина на које се користи:

За кување и печење - Идеална за постављање плехова или прекривање посуда како се храна не би лепила.

За одржавање свежине поврћа - Умотајте броколи или целер чврсто у фолију и ставите у фрижидер, може им продужити свежину и до месец дана.

За уклањање рђе - Пресавијте фолију, сипајте мало дијеталне коле и изрибајте хромиране делове, било да је реч о аутомобилу или баштенском намештају.

За чишћење роштиља - Згужвајте фолију у лоптицу и њом очистите топли роштиљ, брзо, ефикасно и без хемикалија.

Све су ово корисне примене, али права магија крије се у трику са алуминијумском фолијом који решава проблем леда у замрзивачу.

Трик са алуминијумском фолијом за замрзивач

Ако ваш фрижидер па и замрзивач скупља дебеле слојеве леда, знате колико то уме да буде фрустрирајуће. Лед се ствара када у замрзивач ставите топлу храну или када се врата често отварају, па улази топао ваздух. Кондензација скраћује век замрзивача и повећава потрошњу струје.

Ту на сцену ступа алуминијумска фолија:

Извадите храну из замрзивача. Поставите алуминијумску фолију уз унутрашње зидове замрзивача. Вратите храну назад - одмах.

Алуминијумска фолија привлачи лед да се лепи за њу, а не за зидове замрзивача. Када дође време за чишћење, само извадите фолију - лед излази заједно с њом. Без стругања, без чекања да се отопи, без муке.

Једноставно, брзо и доноси корист фрижидеру, а и замрзивачу.

Ona.rs/Mother friendly

фолија замрзивач лед одмрзавање
Магазин Занимљивости
