КАД СВАТОВИ ИЗ ЕНГЛЕСКЕ ЗАИГРАЈУ СРПСКО КОЛО! Позната водитељка се удала за британског бизнисмена, а ОНА блиста у венчаници која оставља без даха (ВИДЕО)
Нађа Кљајић, водитељка временске прогнозе и Лото програма на Првој телевизији, удала се на црногорском приморју за британског бизнисмена Џонатана Робинсона.
Они су направили спектакуларно венчање, а судбоносно "да" изговорили су пред око 100 званица.
Њихова романса започела је 2022. године у Паризу, где је Џонатан запросио Нађу испред Ајфеловог торња. Претходног викенда, три године након веридбе, њихова љубав крунисана је гламурозним венчањем.
Најемотивнији тренутак вечери на једној од црногорских плажа био је када су гости из Енглеске заиграли српско коло, призор који је изазвао овације и одушевљење свих присутних.
Водитељка и њен супруг већ имају двоје деце, а њихова свадбена прослава била је спој раскоши, емоција и културе, српске традиције и британске елеганције. Нађа је заблистала у венчаници која је оставила без даха, док је Џонатан пленио харизмом и стилом.
На свадби су се окупили познати ТВ водитељи, бивше мисице и угледна имена светске авијације, али листа званица остала је дискретно чувана од јавности.