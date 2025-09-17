БРАК КОЈИ РАЗБОЉЕВА Зашто је лош брак опаснији по здравље од самоће
Лош брак је много гори за ваше здравље него живот у самачком статусу.
Које су последице останка у лошој вези дуже него што би требало? Иако нико не жели да прође кроз развод, ако је ваш брак заиста у кризи, нова истраживања показују да останак у несрећном браку може бити погубан по здравље – далеко гори него бити сам.
Према дугорочном истраживању 373 брачна пара које су спровели универзитети у Невади и Мичигену, сталне свађе и расправе око кључних тема као што су деца, новац, рођаци и слободно време негативно активирају лучење хормона стреса. То доводи до упала у организму, промена у регулацији апетита и слабљења имуног система.
Истраживачи у Енглеској открили су да људи у несрећним браковима имају већи ризик од депресије, високог крвног притиска и срчаних обољења, као и спорији опоравак након повреда или болести. Ментално здравље је такође угрожено, јер несрећно ожењени/удате особе чешће пате од ниског самопоуздања и већег психолошког стреса у поређењу са онима у срећним браковима.
Развод, подела имовине, алиментација и остала питања породичног права свакако су емоционално тешка и животно значајна, али ако је ваш брак извор сталног стреса, прекид може бити најбоље дугорочно решење. У тако осетљивом тренутку има смисла потражити савет искусног адвоката за породично право, како бисте избегли грешке и лакше прошли кроз цео процес.