ОВЕ ТРИ БИЉКЕ НЕ СМЕТЕ ОРЕЗИВАТИ У СЕПТЕМБРУ Ако их сада дотакнете, следећег пролећа неће цветати
Септембар је месец прелаза, када баштовани природно посежу за маказама и мисле да је право време да „среде“ двориште. Међутим, управо тада многе биљке завршавају циклус накупљања енергије за идућу сезону или већ формирају пупољке који ће процветати на пролеће.
Рез у том тренутку може их ослабити, подстаћи непотребни нови раст или, још горе, у потпуности уклонити цветне пупољке. Зато је важно знати које врсте оставити на миру, како би вас следеће године наградиле раскошним цветовима.
Хортензије
Цветне пупољке стварају већ током касног лета. Ако их орежете у септембру, ризикујете да уклоните управо те пупољке и наредног пролећа останете без цветних кугли.
Најбоље је само уклонити оцвале цватове и причекати рано пролеће за озбиљније обликовање, када се јасно виде нови изданци. Тако ће хортензија имати снагу да поново заблиста.
Јоргован
Мирисни јоргован своје цветне пупољке формира током лета, а они остају спремни све до следећег маја. Ако у септембру кренете са орезивањем, готово сигурно ћете их уклонити и остати без његовог раскошног мириса.
Зато га никада не дирајте у јесен – идеалан тренутак за обликовање је одмах после цватње. У септембру му прија само лагана прихрана и уклањање сувих, оштећених грана.
Руже пењачице
Пењачице током лета расту бујно, па изгледају као да вапе за резидбом. Ипак, септембар није тренутак за маказе. Тада се биљка припрема за мировање, а рез може изазвати нови раст који неће ојачати пре зиме и лако ће страдати од мраза.
Најбоље време за обликовање долази тек у пролеће, када је опасност од хладних дана прошла. До тада је довољно уклонити оцвале цветове и лагано подупрети гране.