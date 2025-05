(ВИДЕО) ЧУДО У КИНИ! Мост ремек дело лебди над провалијом

Његов јединствени облик инспирисан је традиционалним кинеским симболом „руји“, који значи „како желиш“ или „испуњена жеља“.

Овај мост није само функционална веза између две обале, већ и туристичка атракција која плени својом естетиком и технолошким решењима.

Мост је израђен од челичне конструкције високог квалитета, дизајниране тако да подржи тежину стаклене стазе која је израђена од вишеслојног ојачаног стакла. Ова стаклена површина пружа јединствен осећај ходања „у ваздуху“, јер нема класичне носаче у средини – носивост је распоређена на бочне лукове, што даје утисак да мост лебди изнад реке.

Такође, стакло је отпорно на временске услове и велике оптерећења, што гарантује сигурност свих посетилаца.

Комбинација традиционалног дизајна и савремених материјала чини Руји мост не само инфраструктурним објектом, већ и симболом повезивања прошлости и будућности. Ово је пример како се кроз архитектуру може испричати прича о култури, али и како технологија може допринети атрактивности једног града и привлачењу туриста.

Инвестиција у изградњу моста вредна је око 120 милиона јуана (приближно 17 милиона евра), а већ је постала једна од најпосећенијих тачака у Тајжоуу. Осим што повезује две важне тачке у граду, мост функционише и као мотив за развој локалног туризма и привреду.

The beauty of Ruyi Bridge in Taizhou, Zhejiang China. pic.twitter.com/AORiWe8vuQ

— Interesting As Fuck (@interesting_aIl) May 13, 2025