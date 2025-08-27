(ВИДЕО) МИЛИЦУ И МОМУ ИЗ БРЧКОГ ЗАУСТАВИО ПОЗНАТИ ИНФЛУЕНСЕР У БЕЧУ Питао их за најсрећнији тренутак у животу, а њен одговор све насмејао: "Тачно се види да су наши"
Милицу и Мому познати инфлуенсер зауставио је у Бечу, а због начина на који је Милица одговорила на једног његово питање постали су хит у региону!
Наиме, популарни Тиктокер Јужи (Yuji) који прича више језика, на улицама Беча налетео је на Мому и Милицу из Брчког. Прво су попричали о томе ко одакле долази, а онда је уследило питање "који је најсрећнији тренутак у животу". Милица није морала дуго да размишља, а њен одговор изненадио је многе.
Када су Јужију рекли да долазе из Босне и Херцеговине, упитао их је одакле, на шта је Милица открила да је из Брчког.
Јужи је рекао да никада није био у том граду, на шта му је Милица пожелела добродошлицу у Брчко.
Инфлуенсер их је питао и да ли су први пут у Бечу, на шта је Милица објаснила да није и да живи у Салцбургу.
Она је уследило "питање свих питања" - који јој је насрећнији тренутак у животу?
"Кад имаш пара!", одмах је одговорила Милица.
Јужи ју је тад питао има ли пара?
Шта је Милица одговорила погледајте у снимку.
@yuji_beleza Lovely Bosnian couple 🇧🇦 . #bosnia #yugo #croatian #japan #vienna #austria ♬ original sound - yuji_beleza