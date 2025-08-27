overcast clouds
28°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) МИЛИЦУ И МОМУ ИЗ БРЧКОГ ЗАУСТАВИО ПОЗНАТИ ИНФЛУЕНСЕР У БЕЧУ Питао их за најсрећнији тренутак у животу, а њен одговор све насмејао: "Тачно се види да су наши"

27.08.2025. 11:19 11:25
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Коментари (0)
инфлуенсер
Фото: unsplash.com, ilustracija

Милицу и Мому познати инфлуенсер зауставио је у Бечу, а због начина на који је Милица одговорила на једног његово питање постали су хит у региону!

Наиме, популарни Тиктокер Јужи (Yuji) који прича више језика, на улицама Беча налетео је на Мому и Милицу из Брчког. Прво су попричали о томе ко одакле долази, а онда је уследило питање "који је најсрећнији тренутак у животу". Милица није морала дуго да размишља, а њен одговор изненадио је многе.

Када су Јужију рекли да долазе из Босне и Херцеговине, упитао их је одакле, на шта је Милица открила да је из Брчког.

Јужи је рекао да никада није био у том граду, на шта му је Милица пожелела добродошлицу у Брчко.

Инфлуенсер их је питао и да ли су први пут у Бечу, на шта је Милица објаснила да није и да живи у Салцбургу.

Она је уследило "питање свих питања" - који јој је насрећнији тренутак у животу?

"Кад имаш пара!", одмах је одговорила Милица.

Јужи ју је тад питао има ли пара?

Шта је Милица одговорила погледајте у снимку.

@yuji_beleza Lovely Bosnian couple 🇧🇦 . #bosnia #yugo #croatian #japan #vienna #austria ♬ original sound - yuji_beleza

инфлуенсер тикток вирално
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај