(ВИДЕО) ПИКСИ ДОНЕО ПОКЛОНЕ КАРИЈУ! Снимак двојице селектора РАСПАМЕТИО друштвене мреже: "Донео сам ти нешто, али није за телевизију"
Делегације Фудбалског савеза Србије и Кошаркашког савеза Србије састале су се у Риги и пожелеле једна другој победе у суботњим мечевима у главом граду Летоније.
Председник КСС Небојша Човић, селектор Светислав Пешић, потпредседник КСС за финансије и маркетинг и директор репрезентације Филип Сунтурлић и тим менаџер Небојша Илић дочекали су селектора фудбалске репрезентације Драгана Стојковића и директора А селекције Стевана Стојановића.
Селектори Пешић и Стојковић разменили су дресове. Стојковић је Пешићу поклонио нови дрес "орлова" са бројем 1 за, сви се надамо, будуће прваке Европе уз чувени слоган на полеђини дреса – "Сви за једнога, један за сви". Узвратио је Светислав Пешић кошаркашким дресом са бројем 1 који је селектор Стојковић примио уз коментар – овај дрес имаће озбиљну вредност када постанемо прваци Европе.
Али, Кари је од Пиксија добио специјалне поклоне.
Наиме, селектор фудбалске репрезентације донео је Пешићу Кокту, ораснице и домаћу питу од вишања.
Пешић није скривао одушевљење, а како је све изгледало погледајте у наставку текста.