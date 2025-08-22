(ВИДЕО) СНИМАК ХРВАТСКЕ МЛАДЕ ЗАПАЛИО ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ Међу госте се спустила зип-лајном у дугој хаљини и штиклама
Уместо класичног уласка у салу, млада из Хрватске одлучила је да свој велики дан учини незаборавним. И то буквално.
Уместо да корача ка гостима, спустила се са балкона куће зип-лајном, у дугачкој белој венчаници и високим штиклама, право међу своје пријатеље и породицу.
Снимак овог храброг потеза брзо је постао виралан на Инстаграму, а гости су остали затечени – неки уплашени, неки одушевљени. На видео-снимку види се како млада елегантно "лети" ка окупљенима, а аплауз не престаје.
"Љубав нема граница"
Реакције на друштвеним мрежама биле су помешане. "Баш оригинално, честитам!", писали су одушевљени. "Ово још нисам видео, циркус!", коментарисали су скептици. Неки су критиковали потез као непотребан, али већина је славила храброст младе која је показала да обичан улазак више није довољно за спектакл.
Венчања као мале представе
Овај неочекивани улаз зип-лајном показује како модерна венчања постају права мала сцена где је импресиван улаз важнији од саме церемоније. У ери друштвених мрежа, овакви тренуци постају вирални, инспирација другима, и тема разговора месецима.