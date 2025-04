(ВИДЕО) ЖЕСТОКО ЈЕ ТУКАО МАГАРЦА, А ОНДА ЈЕ СКОЧИЛА ОНА! Ево шта је Холанђанка урадила у Египту, снимак је виралан! 

Снимак који је постао виралан изазвао је огромну пометњу на друштвеним мрежама и порталима широм света, а све због жене која је имала најбољу намеру да спаси животињу, али није очекивала шта ће се десити

Холандска заштитница животиња и ветеринарка Јоке ван дер Пост налетела је на драматичан призор на улицама Египта. У тренутку када је угледала младића како злоставља магарца, одмах је скочила да га заштити.

На снимку који је постао вирални хит, види се како Јоке снажно удара нападача, а сцена је изазвала лавину коментара на мрежама.

Међутим, убрзо након што је заштитила несрећну животињу, младић је пријавио Јоке полицији, оптужујући је за напад и емотивну штету. Жена је била ухапшена, али је брзо пуштена.

Сада се суочава са тужбом, а њено понашање изазвало је помешане реакције.

Снимак је изазвао бес и осуду широм света, а многи су коментарисали окрутност према животињама у Египту, посебно у туристичким местима.

Док су једни подржавали Јоке, други су критиковали правни систем због чињенице да је она сада суочена са могућим затворским казнама.

Јоке живи у Каиру, у браку са Египћанином, а често сведочи о окрутности према животињама у овој земљи. Након инцидента, она је изјавила да би евентуална казна могла бити вредна ако то значи да ће се нешто променити у заштити животиња у Египту.

🌟 Today’s Animal Welfare Hero is Jock Vanderbost 🌟



She intervenes as a man named as Bilal Mahmoud whipped a donkey in the Nazlet El Semman area in Egypt. The Dutch woman punches the man in the face. The ‘man’ cowers and then runs off.



Jock runs a free veterinary clinic in the… pic.twitter.com/PrHU2d8ElN

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) April 14, 2025