ЗАХВАТОМ „ЗУБ У ОКУ” ВРАТИЛИ МУ ВИД НАКОН ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ Канада слави успех процедуре „на граници научне фантастике”
Брент Чапман из Северног Ванкувера, Канада, изгубио је вид када је имао само 13 година, након ретке алергијске реакције на лек.
Болест позната као Стивенс-Џонсонов синдром потпуно га је ослепела и наредне две деценије провео је неуморно тражећи решење које би му вратило вид. Ниједан третман није давао дугорочан успех – све до сада.
Револуционарна процедура – зуб у оку
Са 34 године Брент је ступио у контакт са офталмологом др Грегом Молонијем из болнице Mount Saint Joseph у Ванкуверу. Лекар му је предложио ретку процедуру познату као „зуб у оку” или медицински „osteo-odonto keratoprosthesis”.
Операција, коју Брент описује као нешто што „изгледа као сцена из филма”, развијена је још 1960-их, а до данас је урађена на само неколико стотина људи широм света.
Током интервенције пацијенту се извади зуб, који се затим обликује и избуши тако да се у њега постави протетичка сочива. Тај део се уграђује на предњи део ока, омогућавајући пацијенту да поново види. Управо чињеница да се користи сопствени зуб смањује ризик да тело одбаци имплантат.
Први пацијенти у Канади
У фебруару ове године Канада је славила успех ове процедуре, када су три пацијента постала прва у историји земље којима је вид враћен операцијом „зуб у оку”. Једна од њих била је и Гејл Лејн (75), која је због аутоимуне болести имала оштећене рожњаче. Након операције, она је поново могла да види боје и природу, иако још увек има потешкоћа са појединим аспектима вида.
Брентов повратак у свет светлости
За Брента, тренутак буђења из операције био је невероватан – одмах је могао да види покрете својих руку, а након потпуног опоравка повратио је вид од 20/40 до 20/30 на том оку, преноси „Unlaid”.
„Осећам се фантастично”, рекао је Брент за WABC, додајући: „Вид се враћа и то је потпуно нови свет.”
Присећајући се тренутка када је први пут након 20 година остварио контакт очима са др Молонијем, рекао је: „Када смо се погледали, обојица смо бризнули у плач. Нисам остварио прави контакт очима две деценије.”
На граници научне фантастике
Брент признаје да му је сама идеја у почетку звучала невероватно.
„Деловало је помало као научна фантастика. Помислио сам: ‘Ко се овога уопште сетио? Ово је тако лудо’”, рекао је за „Today”.
Сличног мишљења је и др Молони, који додаје: „Обично је прва реакција шок, изненађење и искрено неверовање да оваква процедура уопште постоји.”