clear sky
28°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЛО ЗА ФЛЕКЕ И ПРЉАВШТИНУ У КАДИ Попрскајте, исперите и готово. Нема бољег домаћег средства

18.08.2025. 16:40 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
АЛО/ Најжена
Коментари (0)
сирће
Фото: youtube prinstcrin/ Kurir TV

Пошто покријемо све проблематичне површине, оставимо раствор да делује само двадесетак минута

Сипамо 100 милилитара сирћета у суд и додајемо со у пропорцији од једне супене кашике на 50 мл воде, како бисмо добили ефикасан, али природан чистач. Раствор благо грејемо до температуре од 60-70 степени, водећи рачуна да не буде преврућ да се не би оштетила површина каде или тканина.

Добијеним топлим раствором пажљиво бришемо флеке и наслаге на кади користећи мекану, нежну тканину или сунђер. Након што покријемо све проблематичне површине, оставимо раствор да делује 15-20 минута, како би сирће и со могли да омекшају и уклоне прљавштину и каменац.

На крају, каду темељно испирамо млаком водом, уклањајући све остатке раствора и прљавштине, а по жељи површину можете додатно осушити сувом крпом да заблиста.

АЛО/ НајЖена

чишћење сирће со
Извор:
АЛО/ Најжена
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВА ДВА НЕСПОЈИВА САСТОЈКА ДАЈУ НЕВЕРОВАТНО СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ Ко проба, одушеви се
s

ОВА ДВА НЕСПОЈИВА САСТОЈКА ДАЈУ НЕВЕРОВАТНО СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ Ко проба, одушеви се

01.06.2025. 15:07 15:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај