ЗЛО ЗА ФЛЕКЕ И ПРЉАВШТИНУ У КАДИ Попрскајте, исперите и готово. Нема бољег домаћег средства
Пошто покријемо све проблематичне површине, оставимо раствор да делује само двадесетак минута
Сипамо 100 милилитара сирћета у суд и додајемо со у пропорцији од једне супене кашике на 50 мл воде, како бисмо добили ефикасан, али природан чистач. Раствор благо грејемо до температуре од 60-70 степени, водећи рачуна да не буде преврућ да се не би оштетила површина каде или тканина.
Добијеним топлим раствором пажљиво бришемо флеке и наслаге на кади користећи мекану, нежну тканину или сунђер. Након што покријемо све проблематичне површине, оставимо раствор да делује 15-20 минута, како би сирће и со могли да омекшају и уклоне прљавштину и каменац.
На крају, каду темељно испирамо млаком водом, уклањајући све остатке раствора и прљавштине, а по жељи површину можете додатно осушити сувом крпом да заблиста.
АЛО/ НајЖена