overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЈУТИ СУПЛЕМЕНТИ ИЛИ САМО КРЕМА? Ево шта кажу жене након 40. године: Формула је ипак мало сложенија

10.09.2025. 22:08 22:15
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена
Коментари (0)
нега
Фото: pexels.com

Године изнад четрдесете доносе нову врсту лепоте, ону која је заснована на искуству, стилу и самопоуздању.

Али доносе и изазове које до тада често нисмо примећивали: кожа постаје сувља и тања, коса губи волумен, а нокти чврстину.

До скоро је важило неписано правило да добра крема и редовни третмани могу да реше већину проблема. Данас, међутим, жене све више траже решења и изнутра, а не само споља.

Зашто спољашња нега више није довољна?
 

Наша свакодневица подсећа организам колико је рањив: стрес, клима уређаји, мањак сна, хормонске промене, шминка и свакодневно стилизовање косе остављају последице које ниједна крема не може у потпуности да надомести.

Стручњаци за негу већ годинама понављају да кожи, коси и ноктима треба подршка и изнутра кроз правилну исхрану, хидратацију и, све чешће, кроз специјализоване бјути суплементе.

Тајна славних дама
 

Славне даме то одавно знају. Хајди Клум, која и у 51. години изгледа готово идентично као на почетку каријере, истиче да ништа не препушта случају: дисциплина у сну, физичка активност и додаци исхрани део су њене рутине.

Слично и Никол Шерзингер, позната по својој енергији и беспрекорном изгледу на сцени, неретко наглашава да су мале дневне навике кључне за виталност.

И управо ту се крије промена. Лепота више није само питање луксузне козметике и третмана, већ комбинација онога што радимо споља и онога што пружамо организму изнутра.

Не чуди што су управо оне биле амбасадорке бренда Perfectil, који већ годинама диктира стандарде у области бјути суплемената.

У самом центру тог тренда нашао се британски Perfectil, најпродаванији бјути суплемент у Великој Британији, и добитник престижне Краљичине награде за иновације.

Оно што га издваја је формулација - пажљиво комбиновани нутријенти попут биотина, цинка и селена, уз додатак колагена у специјализованим варијантама.

Док су бјути суплементи донедавно деловали као "тајна бекстејџа", резервисана за црвене тепихе и модне писте, данас су део свакодневне рутине милиона жена широм света, пише Супержена.

 

крема за лице бјути бјути тренд Суплементи
Извор:
Супержена
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) САЛМА БЕЗ ФИЛТЕРА И ФИЛЕРА Једна од НАЈЛЕПШИХ ЖЕНА на свету поделила своје БЈУТИ ТРИКОВЕ Не занимају је пластична хирургија, ни скупи козметички салони,а ТРИК за проблем СЕДОГ ИЗРАСТКА је генијалан
лепота

(ВИДЕО) САЛМА БЕЗ ФИЛТЕРА И ФИЛЕРА Једна од НАЈЛЕПШИХ ЖЕНА на свету поделила своје БЈУТИ ТРИКОВЕ Не занимају је пластична хирургија, ни скупи козметички салони,а ТРИК за проблем СЕДОГ ИЗРАСТКА је генијалан

04.06.2025. 18:06 21:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај