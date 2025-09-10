БЈУТИ СУПЛЕМЕНТИ ИЛИ САМО КРЕМА? Ево шта кажу жене након 40. године: Формула је ипак мало сложенија
Године изнад четрдесете доносе нову врсту лепоте, ону која је заснована на искуству, стилу и самопоуздању.
Али доносе и изазове које до тада често нисмо примећивали: кожа постаје сувља и тања, коса губи волумен, а нокти чврстину.
До скоро је важило неписано правило да добра крема и редовни третмани могу да реше већину проблема. Данас, међутим, жене све више траже решења и изнутра, а не само споља.
Зашто спољашња нега више није довољна?
Наша свакодневица подсећа организам колико је рањив: стрес, клима уређаји, мањак сна, хормонске промене, шминка и свакодневно стилизовање косе остављају последице које ниједна крема не може у потпуности да надомести.
Стручњаци за негу већ годинама понављају да кожи, коси и ноктима треба подршка и изнутра кроз правилну исхрану, хидратацију и, све чешће, кроз специјализоване бјути суплементе.
Тајна славних дама
Славне даме то одавно знају. Хајди Клум, која и у 51. години изгледа готово идентично као на почетку каријере, истиче да ништа не препушта случају: дисциплина у сну, физичка активност и додаци исхрани део су њене рутине.
Слично и Никол Шерзингер, позната по својој енергији и беспрекорном изгледу на сцени, неретко наглашава да су мале дневне навике кључне за виталност.
И управо ту се крије промена. Лепота више није само питање луксузне козметике и третмана, већ комбинација онога што радимо споља и онога што пружамо организму изнутра.
Не чуди што су управо оне биле амбасадорке бренда Perfectil, који већ годинама диктира стандарде у области бјути суплемената.
У самом центру тог тренда нашао се британски Perfectil, најпродаванији бјути суплемент у Великој Британији, и добитник престижне Краљичине награде за иновације.
Оно што га издваја је формулација - пажљиво комбиновани нутријенти попут биотина, цинка и селена, уз додатак колагена у специјализованим варијантама.
Док су бјути суплементи донедавно деловали као "тајна бекстејџа", резервисана за црвене тепихе и модне писте, данас су део свакодневне рутине милиона жена широм света, пише Супержена.