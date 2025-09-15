ДОКТОР УПОЗОРАВА РОДИТЕЉЕ Овај народни лек против прехладе може бити јако опасан! НЕМОЈТЕ ТОМЕ ПРИБЕГАВАТИ
Доктор упозорио родитеље на потенцијалне опасности кућног лека за прехладу.
Почетак јесени је период када се деца враћају у колективе, време се мења, а то све значи и више вируса који се шире попут пожара.
Прехладе и грип су посебно распрострањени, а многа деца се враћају кући из школе са зачепљеним носићима. Наравно, нико не воли да види своје дете болесно, а многи родитељи покушавају да ублаже њихове симптоме неким кућним лековима.
Неке раније генерације запушен нос су "лечиле" напаравањем над врућом водом, тако што се вода загреје у некој посуди, дете стави главу изнад посуде, а преко главе се обично пребаци неки пешкир како би се задржала пара.
Неки то раде и данас, али један лекар упозорава родитеље да то није баш паметно јер "инхалација врућом паром није безбедна и не препоручује се".
Др Ворвик Тиг, директор Краљевске дечје болнице у Мелбурну, упозорио је родитеље да не користе посуду са врелом водом како би покушали да ослободе секрет и умире носне канале, рекавши да то представља ризик од опекотина.
"Коришћење инхалације врућом паром за отпушавање носа може да проузрокује много више штете него користи вашем детету", рекао је. "Деца могу да се опеку и од вруће воде у посуди и од саме паре, тако да је најбоље клонити се овог опасног кућног лека".
Он је даље открио да су видели "превише оваквих повреда" и да се опекотине од удисања паре јављају на "заиста тешким местима" као што су лице и крило.
Уместо инхалације врелом паром, доктор препоручује лечење прехладе и грипа безбеднијим методама као што су одговарајући лекови, унос доста течности и одмор, топла купка или туширање топлом водом.
На крају, др Тиг поручује да "ако сте забринути, одведете дете код лекара".
Yumama. mondo